Сегодня, 13 апреля, прошел очередной общегородской субботник по санитарной очистки городской территории. В нем приняли участие 16 812 жителей города, в том и числе работники коммунальных предприятий, а также сотрудники государственных учреждении. Кроме этого, было задействовано 376 организаций и учреждений независимо от форм собственности. Также в субботнике приняли участие 950 студентов высших и средних учебных заведений, 54 КСК города с привлечением около 300 работников. Мусор вывозили 30 бортовых автомобилей и 5 автобусов, предоставленных организациями пассажирских перевозок. В этот день были убраны 2 улица в мкр. Жулдыз, улица Тәуелсіздік - от ул.Евразийская до ул.Согласия, ул.Шолохова - от ул.Курмангалиева до ул.С.Тюленина, правый берег реки Чаган (Парк культуры и отдыха г.Уральск), ул. Б. Майлина в мкрн. Сарыарка, улица Айткулова - от трассы Уральск-Атырау до трассы Уральск-Саратов, улица Брусиловского - от ул.Жангир хана до трассы Уральск-Саратов, трасса Уральск-Саратов - от ул.Жангир хана до границы города, улица Жангир хана, улица М.Мункеулы. Было вывезено 414 кубометров мусора. - Также была организована работа по посадке саженцев по трассе Уральск-Саратов и по трассе на Аэропорт. В городе планируется посадить более 10 тысяч саженцев, а сегодня было посажено более 2000 деревьев разных видов. В предстоящем субботнике будут организованы работы по посадке саженцев в рамках акции «Всеказахстанский день по посадке леса». В настоящее время определены виды и количество саженцев, а также места посадки зеленых насаждений. На указанном субботнике планируется задействовать студентов, неправительственных организаций и государственных служащих, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.