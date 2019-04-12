Иллюстративное фото из архива "МГ" По поручению акима города Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы , брусчатка с площади имени Исатая-Махамбета, на которой проведут реконструкцию, будет временно уложена перед социальными объектами города и его сельских округов до разработки ПСД тротуаров у школ и детских садов. - В частности, потребность в брусчатке общей площадью свыше 6 тысяч кв. м имеется у 15 школ. Потребность в брусчатке общей площадью 1720 кв. м имеется у 14 детских садов. Брусчатка будет выложена в виде тротуарных дорожек, - сообщили в пресс-службе акима Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.