Малик Мукашев рассказал, как добился успехов в спорте после трагедии в его жизни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
11 апреля в одном из торгово-развлекательных центров была проведена открытая площадка "Өркениет: Jaiyq smart ideas club"в честь второй годовщины программной статьи Нурсултана Назарбаева "Рухани Жаңғыру".
Руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Аян Сакошев рассказал, что это по счету третья интеллектуальная площадка, которая проходит в Уральске.
- В качестве спикеров выступят молодые люди, то есть это и творчество, и спорт. Они поделятся своими жизненными историями и идеями. Те люди, которые достигли определенных успехов, и трудятся в разных сферах. У них есть определенный багаж знаний. За каждым их них стоит жизненный путь и принципы, которых они придерживаются. Сегодня они будут ими делиться. Почему все через программу "Рухани Жаңгыру", потому что основные ценности отражены в этой программе. Будут говорить, как стать специалистом и профессионалом своего дела. Сегодня выступят молодые люди, ученые и те, кто достиг каких-либо успехов на международном уровне, - пояснил Аян Сакошев.
На открытой площадке выступил спортсмен сборной команды Казахстана по паратаэквондо Малик Мукашев, который рассказал, как добился успехов в спорте.
- Я выступаю в спорте паратаэквандо за нашу область, являюсь участником сборной Казахстана с 2014 года. К этому шел с самого детства, до трагедии, которая со мной произошла. В 2000 году получил электротравму, после чего мне ампутировали обе руки выше локтя. Моя жизнь кардинально изменилась, такого поворота никто не ожидал. Кто-то обрезал провода и оставил их оголенными на дачах, где мы работали со своими братьями. Именно меня притянуло к току, так как я был не в резиновых сапогах и были влажные ноги. После пролежал 2 месяца в больнице, из них 10 дней провел в реанимации. Сначала было очень тяжело психологически, не хотел идти в школу на занятия. Два года занимался индивидуально. Благодаря нашим учителям я все же продолжил обучение в обычной школе, устно. Даже после того, как мне ампутировали руки, я не бросил спорт, а продолжил заниматься им. Также параллельно получил экономическое образование, получаю образование физкультуры и спорта. Хочу сказать, чтобы молодежь шла к своей цели и занимались тем, чем им нравится, - рассказал паратаэквондист.
У Малика Мукашева есть жена, дочка, совсем скоро появится сын.
- Я считаю себя абсолютно счастливым человеком. Спасибо моей жене за то, что создает уют в нашем доме, - отметил спортсмен.
К слову, Малик Мукашев является двукратным призером чемпионата Азии, двукратным призером чемпионата Европы, также многократным участником чемпионата мира.
Стоит отметить, что также на открытой площадке выступили игрок команды "КазИИТУ" Қабдол Тлеков, ученица 12 класса НИШ Алина Молдагалиева
, бизнес-тренер НПП "Атамекен" Айбатыр Турешев, выпускник программы "Болашак", менеджер нефтепромышленности Аскар Ахметов, тренер по бальным танцам, участница "JB балет" Назерке Ишангали, выпускница программы "Болашак" Айнур Базарова и другие представители разных категорий молодежи.
Фото Медета МЕДРЕСОВА