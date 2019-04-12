Заведующая кафедрой получила выговор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В Актобе заведующую кафедрой медуниверситета наказали за то, что она заставляла студентов чистить туалет. Инцидент произошел в середине марта. Будущие стоматологи выложили в соцсеть видео, как профессор Западно-Казахстанского медуниверситета им. М. Оспанова вынуждает их чистить уборную. После скандала по приказу ректора учебного заведения была создана комиссия для проведения служебной проверки. По итогам ее работы преподаватель понесла наказание. - За превышение своих должностных полномочий, руководитель кафедры интернатуры стоматологии и послевузовского образования Ураз Раиса Мукадесовна была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - сообщила руководитель департамента медуниверситета Динара Нуранова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА