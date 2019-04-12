В общенародном диктанте приняли участие государственные служащие, учителя, студенты высших и средних учебных заведений и ученики старших классов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 апреля, в Казахстане прошел общенародный диктант на латинице. По предварительным расчетам, более 7 тысяч жителей нашей области добровольно приняли участие в диктанте. Как рассказала руководитель отдела управления культуры и развития языков Света Ганиева, мероприятие приурочено к двухлетию со дня выхода программной статьи Н.Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация сознания". – Всенародный диктант на основе латинской графики проводится в нашей области уже во второй раз.  Сегодня он прошел на тему "Семь граней великой степи". Основной целью диктанта является освоение и закрепление жителями области практических навыков правописания казахского алфавита на основе латинской графики. В сегодняшнем диктанте участвуют около семи тысяч человек со всей области. По итогам первого диктанта, наша область показала неплохие результаты. Надеемся, что и во второй раз мы покажем хорошие итоги, - сообщила Света Ганиева. Стоит отметить, что в диктанте приняли участие сотрудники всех спортивных организаций, медицинских учреждений, образовательных учреждений, правоохранительных органов.
Диктант проводился на добровольной основе. В нем мог принять участие абсолютно любой житель области.
– В нашем университете регулярно проводится подготовительная работа по переходу на латинский алфавит. Текст диктанта был немного сложным, но мы справились. Сначала латинская графика может показаться сложной, но на самом деле в этом нет ничего трудного. Надо лишь попрактиковаться. Думаю, я написала диктант на "отлично", - рассказала студентка ЗКГУ Айсана.
Напомним, 14 ноября в стране проводился первый общенародный диктант по переходу на латинский алфавит. Тогда в нем участвовали все районы области, государственные учреждения города и области, которые были заранее осведомлены о ходе проведения диктанта и о правилах. В первом диктанте участвовали более 100 тысяч жителей ЗКО.  По итогам письменной работы, 45703 жителя области написали диктант на пятерки, 29956 работ оценили на "хорошо", а тройки получили 27007 человек. Фото Медета МЕДРЕСОВА
