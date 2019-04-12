Диктант проводился на добровольной основе. В нем мог принять участие абсолютно любой житель области.

– В нашем университете регулярно проводится подготовительная работа по переходу на латинский алфавит. Текст диктанта был немного сложным, но мы справились. Сначала латинская графика может показаться сложной, но на самом деле в этом нет ничего трудного. Надо лишь попрактиковаться. Думаю, я написала диктант на "отлично", - рассказала студентка ЗКГУ Айсана.

