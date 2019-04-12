Иллюстративное фото из архива "МГ" Углублять дно Урало-Каспийского бассейна обещают систематически. Это, по словам специалистов, благотворно повлияет и на общее состояние водоемов, и на создание оптимальных условий для нерестового хода рыб. На совещании подняли и вопрос с браконьерством. - В местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства инспекцией организованы 16 охранных постов, из них 10 передвижных и 6 стационарных, 9 по реке Урал, 5 в Курмангазинском районе и два поста на побережье Каспийского моря, - отметил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов. - Созданы две мобильные группы в морской части; имеются совместные посты на территории государственного природного резервата «Акжайык» - это на каналах Приморский, Зарослый, а также на рыбоходном канале. Спикер поделился, что в 2017 у браконьеров изъяли около 43 тысяч тонн рыбы, в 2018 году – более 1,6 тысячи тонн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.