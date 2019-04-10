Гости имеют возможность насладиться отдыхом в прозрачном пузыре. Номер — от € 140.Отель славится домиком с комнатой под водой, находящийся в 200 м от берега. Загораете, любуетесь звездами. А сквозь большие окна спальни наблюдаете за подводным миром. Номер € 1000, обычные номера — от € 400.В данном отеле не очень много номеров, 25 из них погружены на глубину двадцать метров под воду. Представляют собой 50-метровую капсулу, соединенную с другими коридором. Из номеров, можно видеть морских обитателей в их стихии. Номер $15 000 за 7 дней (6 ночей) на одного.Отель в Арктике, с номером, который находится прямо под деревом. Вы сможете увидеть настоящее северное сияние и побывать в деревне Санты. Номер — от € 400.Отель в Боинге 747. Самый большой номер находится в кабине пилотов. Стоит — от € 135.Отель состоит из трех прозрачных капсул, находящиеся на высоте 120 м. Добираться до своего номера, придется, взбираясь по скале. Номер € 250 с человека, номер вмещает восемь человек27 этажный роскошнейший отель, 2 этажа которого находятся под водой. В списке топ-10 самые дорогие отели мира. 2-местный номер — от € 200.Отель в виде сложенных домов, их порядка семидесяти — есть и коттеджи, и рабочие загородные домики, типичные для этого города. Номера пропитаны местным колоритом. 2-местный номер — от € 130.Вы будете жить в шаре, подвешенном на дереве. Номер — от € 150.В центре Зеландии великан потерял обувь – гигантский ботинок в два этажа. Домик рассчитан на двоих и станет идеальным местом для медового месяца. Стоит — € 250 за двоих.Необычность места — возможность покормить жирафа. Они здесь гуляют и могут заглянуть в открытое окно за угощениями. Номер — от € 500Отель построен на склоне вулкана. Рядом множество горячих источников, что обеспечивает номер горячей водой и дает визуальный эффект, будто отель парит. 2 – местный номер — от € 500.Экологические номера отеля в виде гигантской винной бочки с видом на виноградник. Располагается в удивительном природном районе, в деревне славящейся производством вина. Номер — от € 160 на двоих.Постояльцы будут жить на дереве — бунгало спрятан в пышной кроне. Отдыхающие полностью сливаются с дикой природой этих мест. Бунгало — от € 600 на двоих.Это настоящая ледовая сказка – царство снежной королевы. Отдыхающим, желающим переночевать все расскажут. Номер — € 580 на двоих. Не стоит останавливаться больше одной ночи.Отель на деревьях из дизайнерских номеров. Номер — от € 500 за двоих.Один из самых высокогорных отелей мира — 4000 м над уровнем моря. Но даже здесь есть Wi-Fi. Добираться по канатной дороге. Номер — 7 500 рублей, место у панорамного окна — 8 800 рублей, в стоимость входит питание.Отель из иглу – жилища эскимосов, полностью сделанные из снега и льда. Иглу вмещает от 2 до 8 проживающих. В мае все растает, в следующем году их отстроят заново. Номер — от 2 000 до 9 000 рублей.Сказочная гора, с окошками на территории заповедника. Подвесной мост — единственная возможность зайти. Номер — € 185.Отель из маяка. Дизайн номеров в духе прошлого века. Номер — от $ 175.