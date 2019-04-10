Хоть сегодня в сельском хозяйстве все налажено: топливо, семена, техника, но все равно необходимо менять отношение к ведению сельского хозяйства. Особая вспашка, посев семян с учетом климатических условий и применение агрохимических методик – вместе эти методы дадут повышение урожайности. Как ведется подготовка весенне–полевых работ в нашем регионе, рассказал руководитель управления стратегии развития растениеводства министерства сельского хозяйства РК Алмат Кунаков. В частности, он сказал, что для проведения посевной кампании под урожай текущего года было заготовлено около 49 тысяч тонн семян в Западно–Казахской области. – Необходимо отметить, что с 1 января введена новая схема субсидирования семенного материала, которая предусматривает получение сельхозтоваропроизводителями элитных семян из семян первой репродукции по нормам приобретения без оплаты. Приобретение удобрений прогнозируется на уровне прошлого года. Учитывая, что на сегодня не у всех фермеров есть агрохимические картограммы, в настоящее время в правила вносятся поправки, предусматривающие отсрочку ведения условий по наличию агрохимических картограмм до 2021 года. Готовность техники по ЗКО составляет 90%. Министерством энергетики совместно с Минсельхозом на Западный регион выделено 12 тысяч тонн дизтоплива, – озвучил представитель министерства.Алмат Кунаков остановился на новшествах субсидирования удобрений, которые начали действовать с 1 января текущего года: регистрация электронных карт полей на всю площадь пашни и электронных агрохимических картограмм на удобряемую площадь, выданных республиканским научно–методическим центром агрохимической службы, либо аккредитованными лабораториями. Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик Есенгалиев, выступая, сказал, что на субсидирование удобрений в 2019 году в местном бюджете предусмотрено 69 млн тенге. В соответствии с меморандумом, посевная площадь сельскохозяйственных культур по области должна составить 542 тысячи га. Но по представленным рабочим планам районов, посевная площадь по области меньше на 23 тысячи га показателей меморандума – 519 тысяч га. Это происходит за счет сокращения кормовой культуры – на 33 тысячи га, масличной культуры – на 3,8 тысячи га и увеличения зерновых культур – на 14 тысяч га. Сев яровых и зерновых планируется на 201 тысячи га – больше показателей меморандума. Уменьшился посев масличных культур – 61 тысяча га, картофеля и овощебахчевых культур – 9,7 тысячи га. Для проведения предстоящих работ выделено 12 тысяч тонн дизтоплива, цена которого составляет 165 тенге за литр. В данный момент необходимо работать над плодородием почвы. Для этого нужно обратиться к специалистам, которые работают в 19 агрохимических лабораториях по стране. К сожалению, не все крестьянские хозяйства занимаются ее улучшением и удобряют. К земле давно не было должного отношения, и государство стало субсидировать покупку и затраты предпринимателей на приобретение удобрений.– В текущем году по данной программе из местного бюджета было выделено 69 млн тенге. На сегодня в хозяйства области заявлены около полторы тысячи тонн минеральных удобрений. Для субсидирования стоимости гербицидов для обработки сельскохозяйственных культур, защиты растений из местного бюджета выделено 50 млн тенге. Планируется также удешевить около 30 тысяч литров гербицидов, – подчеркнул Берик Есенгалиев. Но, к сожалению, не все хорошо складывается с использованием земель сельхозназначений: имеется дефицит свободных участков. – Благодаря мониторингу эффективности использования земель выяснено, что 1 481 тысяча га не использовались по назначению. Поэтому ведется работа по их возврату в государственную собственность. На сегодня 1 029 тысяч га уже возвращено. 382 тысячи из них переданы в руки действующих субъектов, которые незамедлительно приступили к ее обработке. Весь указанный объем неиспользуемых земель невозможно вернуть одновременно, потому что существует определенная процедура по их возврату, и землепользователю дается время, чтобы исправить ситуацию, – объясняет руководитель управления земельных отношений Алия Муханбетжанова. – В прошлом году в земельный кодекс были внесены изменения, по которым государственный контроль передали от земельной инспекции местным исполнительным органам районов и областным центрам. Отдел земельных отношений выявляет неиспользуемые участки и направляет для принятия мер госинспектору, который в свою очередь уведомляет землепользователей о начале проверки. Затем осуществляется регистрация, проводится проверка, составляется акт, по которому выдается предписание об устранении нарушений на 1 год. По его истечению проводится повторная проверка, составляется акт о результатах проверки. В случае неустранения нарушений, указанных в предписании, материалы направляются в суд. Неиспользуемые земельные участки изымаются в судебном порядке и возвращаются государству. Также важным вопросом остается подготовка квалифицированных кадров. В одном из ведущих вузов Западного региона в обучении студентов с начала учебного года были внесены изменены. В период учебы будущий специалист будет получать не только теоретические знания, но и практические умения. – Бизнес требует квалифицированных специалистов, поэтому мы будем готовить их. Подготовка кадров для аграрного сектора будет проходить совместно с руководителями крестьянских хозяйств. В этом плане мы серьезно изменяем наши учебные планы. Студенты два года будут заниматься фундаментальной подготовкой, а весной и осенью выходить на поля. Занятия с сентября переходят на 1 октября, пока не закончится уборка, – поделился ректор ЗКАТУ им. Жангир хана Аскар Наметов.Руководитель вуза поделился еще одной хорошей новостью: с текущего года начинается поэтапное обновление работы сельхозопытной станции, которая была передана в доверительное управление ЗКАТУ. После модернизации станция вновь займется введением новых инноваций и достижением результативных работ по семенному материалу. Если ранее учреждение занималось созданием новых семян, адаптацией и акклиматизацией, то теперь будет продолжать, но основной работой будет направление на трансферт. Университет будет участвовать как реализатор, и как производитель элиты и суперэлиты, чтобы обеспечить семеноводческие хозяйства. О том, что наш регион относится к зоне рискованного земледелия, давно известно. Основную роль в хорошем урожае играют погодные условия. Для того чтобы иметь возможность получать должную эффективность от земли и развивать земледелие, акимат области и акционерное общество «Казгидромет» заключили меморандум о сотрудничестве. В этом году в пилотном режиме на безвозмездной основе хозяйства смогут получить агрометеорологическое обслуживание. «Казгидромет» может предоставить прогнозы оптимального срока сева яровых, зерновых культур, если будет обслуживать фермерское или крестьянское хозяйство. Метеостанция будет установлена на полях, и также бесплатно ею можно будет пользоваться год. На следующий сезон, если понравится и оправдает себя, уже оформлять договор и на платной основе предоставлять информацию. Метод действенен и апробирован в мире, а потому может быть рекомендован для всех, кто выращивает зерно в сложных погодных условиях. Первый заместитель акима области Гали Искалив подчеркнул, что все необходимые ресурсы для благоприятного проведения посевных работ в области есть. – Операторы по поставке ГСМ определены и никаких проблем с этим не должно возникнуть. Мы договорились, что дизтопливо в районные центры будет организовано ими самими. Они будут обязаны по заявке акимата района выезжать в районные центры и на месте его раздавать. Это будет делаться через бензовозы или же на нефтебазах ваших АЗС. Пожалуйста, организовано подавайте заявки в акиматы районов. Весенне–поливные работы начинаются, готовность техники, как я понял, у нас есть, семена есть, льготным дизтопливом обеспечены. Всем желаю хороших весенне–полевых работ и хорошего урожая в этом году.ПредставительТОО «Орал Агро», который является официальным дилером ООО «КЗ Ростсельмаш» коротко рассказал о главном предприятии России по выпуску почти всего ряда сельскохозяйственной техники, участвующей в агропромышленном комплексе. В частности, он сказал, что Ростсельмаш давно не завод, а включает в себя около 20 заводов по всему миру. 17% занимает по поставке зерноуборочных комбайнов во всем мире. Около 20% – по поставке энергонасыщенных тракторов VERSATILE. Имеет свои представительства почти на всех континентах земного шара. Самая большая товаропроводящая сеть с огромным количеством всех сервисных центров, запасных частей, складов, торговых площадок. – Ни для кого не секрет, что мы находимся в Таможенном союзе, и в его рамках наши страны защищают свой рынок от внешних воздействий. Российская компания Ростсельмаш поддерживается правительством, выделяются огромные преференции в виде налоговых льгот, открываются офисы и склады. На сегодняшний день и в будущем компания Ростсельмаш занимает и будет занимать более 50% рынка по оснащению и работе с главами товаросельхозпроизводителей, – озвучил директор ТОО «ОралАгро» Рамин Кабуев. Рамин Капизович пригласил всех присутствующих посетить выставку техники Ростсельмаш, которая была организована в канун юбилея. На ней были презентованы самый востребованный в Казахстане трактор Buhler Versatile 2375, универсальная самоходная косилка KSU 1, комбайн VECTOR 410, новый модифицированный и унифицированный зерноуборочный комбайн NOVA S340.Ростсельмаш – современная транснациональная компания с богатой историей, фирменным подходом: стремлением к качеству, развитию и совершенствованию, отмечает свое 90–летие. Официально датой рождения Ростсельмаш принято считать 21 июля 1929 года, когда с его конвейера сошла первая продукция. Построенный на заре советской индустриализации как предприятие–флагман комбайностроения России, Ростсельмаш и сегодня, спустя 90 лет, подтверждает статус лидера. Комбайны Ростсельмаш завоевали большую популярность во всем мире, а передовые комбайнеры устанавливали на них мировые рекорды. На протяжении всех десятилетий коллектив демонстрирует заложенную при рождении ментальность победителя. Несмотря на смену поколений и эпох, удивительный характер Ростсельмаш по–прежнему воплощает в себе такие черты, как упорное следование поставленным целям и жажда командного успеха. Именно они позволяют компании ежегодно расширять географию продаж, ставить на поток новые модели и целые семейства техники, а в 2016 году – реализовать амбициозный проект по созданию нового полномасштабного тракторного производства России. ГК Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику под брендами ROSTSELMASH. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно– и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и другое. Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании. Ростсельмаш превращается в одного из сильнейших производителей и игроков международного рынка сельхозтехники, включает в себя около 20 заводов по всему миру, выпускает весь модельный ряд сельскохозяйственной техники. Имеет свои представительства на всех континентах земного шара. Об этом можно судить по востребованности продукции не только в России, но и за рубежом, а также – по количеству достижений. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 50 странах мира.Однако быть ведущим производителем аграрной техники компании уже мало. Сегодня она задает новые тренды в сельскохозяйственном машиностроении. Один из них – создание беспилотного комбайна. Пока в мире только обсуждается модная тема, Ростсельмаш вместе со своими партнерами постепенно воплощают идею в жизнь, создают новую историю здесь и сейчас. Многие инженерные решения находят применение на практике и получают высокие оценки экспертов. Только в 2018 году сразу две разработки были отмечены высшими наградами независимого профессионального конкурса инновационной сельскохозяйственной техники форума «Агросалон». Это RSM Explorer или автопилот по кромке поля и валку (автономная оптико–электронная система автоматического вождения для зерноуборочных комбайнов), у которого несколько конкурентных преимуществ перед аналогами; и система интерактивной помощи оператору при выборе наиболее оптимальных настроек комбайна. Предприятие обладает всем спектром новейших технологий для полного цикла выпуска наиболее сбалансированной и эффективной продукции, включая ее конструкторскую разработку. В составе производственной базы – собственные литейные, мехообрабатывающие, сварочно–окрасочные и сборочные мощности. На всех этапах выпуска сельхозтехники – от конструкторских разработок до ее сервисного обслуживания – применяются наиболее актуальные технологические решения, позволяющие быстро внедрять в серию продукты, максимально ориентированные на пожелания потребителей, полностью отвечающие самым высоким требованиям аграрного бизнеса, учитывающие актуальные тенденции агромашиностроения. Техника Ростсельмаш регулярно подтверждает свое превосходство в сравнительных испытаниях с аналогами других производителей. Например, за тракторной группой Ростсельмаш в настоящее время числится четыре мировых рекорда. В июле 2018 года трактор VERSATILE 340 установил рекорд «Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке», на полях агрохолдинга «Солнечные продукты» в Марксовском районе Саратовской области. Работая на поле с короткими гонами и большим количеством разворотов, трактор Ростсельмаш с посевным комплексом шириной захвата 10,7 метра весом 12 т за 7,5–часовую смену засеял 58,5 га. Расход топлива на гектар обработанной площади уложился в предел менее 5 литров. При этом двигатель был загружен только на 72%. В августе того же года трактор модели RSM 2375, агрегатированный с дисковой бороной RSM DX–850 (ширина захвата 9,7 м, также производства Ростсельмаш), установил рекорд в номинации «Максимальная площадь дискования за световой день» (203 га за 13 часов 57 минут). Ростсельмаш вносит заметный вклад не только в производственную, но и в социальную жизнь общества. Так, в феврале–марте 2017 года совместно с «NationalGeographic» компания осуществила уникальный экологический проект «Байкал–2017. Сила льда». Его цель – «показать всю мощь и красоту священного озера, а также силу человеческого технического гения. Без противопоставления. По неписаным законам природы».Огромную поддержку от Ростсельмаш получает современный спорт. Четвертый год подряд по России проходит федеральный открытый велопробег. Поддержка спортсменов по ряду видов спорта реализуется, в том числе на уровне высших достижений (например, в составе чемпионской олимпийской сборной России по женскому гандболу – шесть игроков из команды–партнера). В сентябре 2018 года при поддержке Ростсельмаш установлен очередной мировой рекорд по силовому экстриму с участием знаменитых атлетов из разных стран. Являясь одним из ключевых игроков глобальных инновационных процессов, Ростсельмаш постепенно объединяет вокруг себя представителей технических, научных и культурных сфер, формируя эффективную боевую команду, способную в перспективе выдерживать самую мощную конкуренцию. В Уральске, по итогам семи лет, самыми лучшими дилерами Ростсельмаш на постсоветском пространстве является ТОО «ОралАгро», которое специализируется на реализации сельскохозяйственной техники, запасных частей и комплектующих. Имеет службу сервисного обслуживания. В каждом агроформировании Западного Казахстана имеется зерноуборочная техника Ростсельмаш. Так, директор ТОО «Асан–аул» Бейбит Асанов давно уже знаком с данной компанией не понаслышке. – Испокон веков кроме них не было компании, которая бы выпускала комбайны. Просто в последнее время они модернизировали свою продукцию. В 1931 году предприятие наладило выпуск первого отечественного комбайна «Колхоз». В 60–х годах появились усовершенствованные машины СК–4, СК–5, затем еще более новая модель комбайнов – «Нива», предназначенная для работы в различных природных зонах. С конвейера сходят молотилки. В начале 80–х был внедрен зерноуборочный комбайн семейства «Don». Сейчас предприятие насчитывает не менее девяти семейств только в уборочной технике – ACROS, TORUM, RSM, VECTOR, NOVA, RSM–161, четыре семейства тракторов VERSATILE, два семейства опрыскивателей, три семейства посевной и почвообрабатывающей техники, навесное и прицепное оборудование, а также инновационные электронные системы. Все машины и трактора компьютеризированы. В компьютер закладываешь данные и можно спокойно работать. По нему даже можно узнать, где поломка, и даже когда и какая деталь была заменена. Стоит мощный кондиционер – летом прохладно, зимой тепло. На сегодняшний день самая простая и дешевая техника, на которой работать одно удовольствие – именно в Ростсельмаш. Серьезная компания, с ней можно работать, – подчеркнул предприниматель. Георгий ЖОРОВ фото автора