Ни пикников, ни прогулок: в леса ЗКО временно не будут пускать людей

Жителям и гостям ЗКО временно запретили устраивать пикники и въезжать на автомобилях в лесные массивы. Ограничения действуют ежедневно с 11:00 до 20:00 и будут сняты только после того, как спадет аномальная жара.

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, табу на прогулки и въезд транспорта ввели на период высокой пожарной опасности. За нарушение правил пожарной безопасности и игнорирование запрета уральцам грозят крупные штрафы по статье 367 КоАП РК "Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах".

Напомним, 27 июля в Уральске произошел пожар в Ханской роще. Огонь успел охватить площадь около 18 гектаров.