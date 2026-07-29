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Социум

Ни пикников, ни прогулок: в леса ЗКО временно не будут пускать людей

Ограничения действуют ежедневно с 11:00 до 20:00.
Арайлым Усербаева
Ни пикников, ни прогулок: в леса ЗКО временно не будут пускать людей
Фото: depositphotos.com

Жителям и гостям ЗКО временно запретили устраивать пикники и въезжать на автомобилях в лесные массивы. Ограничения действуют ежедневно с 11:00 до 20:00 и будут сняты только после того, как спадет аномальная жара.

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, табу на прогулки и въезд транспорта ввели на период высокой пожарной опасности. За нарушение правил пожарной безопасности и игнорирование запрета уральцам грозят крупные штрафы по статье 367 КоАП РК "Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах".

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Напомним, 27 июля в Уральске произошел пожар в Ханской роще. Огонь успел охватить площадь около 18 гектаров.

Пожар штраф запрет Лес роща

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