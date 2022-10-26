Нижние места в вагонах некоторых поездов КТЖ будут дороже верхних

Разница в стоимости билета составит 20%. В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что в пилотном режиме введут дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах поездов. Разница составит 20% (нижние полки дороже, верхние - дешевле). - Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, - отметили в компании. Дифференцированный тариф будет действовать с первого декабря 2022 года до 28 февраля 2023 на поездах: №111/112 «Алматы – Мангистау»; №51/52 «Алматы – Уральск»; №105/