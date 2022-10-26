Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Нижние места в вагонах некоторых поездов КТЖ будут дороже верхних

Разница в стоимости билета составит 20%. В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что в пилотном режиме введут дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах поездов. Разница составит 20% (нижние полки дороже, верхние - дешевле). - Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, - отметили в компании. Дифференцированный тариф будет действовать с первого декабря 2022 года до 28 февраля 2023 на поездах: №111/112 «Алматы – Мангистау»; №51/52 «Алматы – Уральск»; №105/
Дана Рахметова
Нижние места в вагонах некоторых поездов КТЖ будут дороже верхних
Разница в стоимости билета составит 20%.
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» сообщили, что в пилотном режиме введут дифференцированный подход к стоимости проезда на верхние и нижние места в вагонах поездов. Разница составит 20% (нижние полки дороже, верхние - дешевле).
- Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места, - отметили в компании.
Дифференцированный тариф будет действовать с первого декабря 2022 года до 28 февраля 2023 на поездах:
  • №111/112 «Алматы – Мангистау»;
  • №51/52 «Алматы – Уральск»;
  • №105/106 «Алматы – Петропавловск»;
  • №71/72 «Астана – Шымкент»;
  • №29/30 «Алматы – Атырау».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вагон поезд КТЖ

Читайте также

Новости партнёров