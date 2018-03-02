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Нормы о слежке за казахстанцами вступили в силу

С 1 марта в рамках реформирования уголовного процесса в Казахстане вводится обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы следственный судья уже вынес одно постановление о санкционировании органу досудебного расследования проведения негласного следственного действия в отношении подозреваемого. - До сегодняшнего дня проведение негласных следственных действий санкционировала прокуратура. Сейчас негласные следственные действия санкцион
gorod
Нормы о слежке за казахстанцами вступили в силу
С 1 марта в рамках реформирования уголовного процесса в Казахстане вводится обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы следственный судья уже вынес одно постановление о санкционировании органу досудебного расследования проведения негласного следственного действия в отношении подозреваемого. - До сегодняшнего дня проведение негласных следственных действий санкционировала прокуратура. Сейчас негласные следственные действия санкционирует следственный судья, часть из них дознаватель проводит сам: это имитация преступной деятельности, контрольная закупка. Шесть положений: негласное изъятие информации с компьютеров, прослушка телефонов, контроль за почтовыми переводами, с сегодняшнего дня санкционирует следственный судья, - рассказал судья Верховного суда РК Ербол Рахимбеков в кулуарах международной научно-практической конференции в Алматинской области. По его словам, подозреваемые, расследование дел которых завершено и закончено, с материалами негласных следственных действий ознакамливаются в ходе досудебного расследования. - Но есть часть результатов негласных следственных действий, которые следователи считают не относящимися к расследованию. Вот с ними лицо, привлекающееся к ответственности, вправе ходатайствовать о полном ознакомлении. Лицо, в отношении которого негласные следственные действия не были реализованы, его органы досудебного производства обязаны известить. Для этого дается определенный срок - шесть месяцев с момента окончания всего действия. И здесь человек вправе требовать возмещения вреда. Но здесь стоит отметить, что человек только извещается о проведении негласных следственных действий, с их результатами не ознакамливают, - сообщил судья. - После извещения человек вправе обращаться в следственный суд о признании незаконными негласных следственных действий в отношении него. В Уголовно-процессуальном кодексе появилась статья о возмещении ущерба. Но чтобы претендовать на возмещение, человек должен иметь решение следственного судьи о признании негласных следственных действий незаконными, - добавил он. Постановление о санкционировании негласных следственных действий является секретным документом. - Негласные следственные действия - тайна за семью печатями. Там только один судья, никого нет. Он работает с материалами, которые будут приноситься в упакованном пакете, опечатанном, никто, кроме него, не может вынести. Ни одна живая душа не имеет право знать, - пояснил судья. Ербол Рахимбеков отметил, что отдельные следственные суды еще не сформированы в Казахстане, поскольку необходимо еще внести изменения в УПК РК. - Есть указ Президента о создании следственных судов в областных центрах, Алматы и Астане. Эти суды будут санкционировать негласные следственные действия. На сегодняшний день они еще не сформированы, так как в уголовно-процессуальный кодекс эти изменения еще не вносили. Их полномочия нужно внести в УПК. Поэтому те следственные судьи, которые работали, они будут санкционировать эти действия. Откроют суды в ближайшем будущем. Уже идет обсуждение, возможно через месяц. На днях в Мажилисе уже состоялись первые слушания. 6 марта уже будут внесены предложения по количеству и составу следственных судов, - заключил он. 16 октября 2017 года в Генеральной прокуратуре рассказали, как казахстанцев будут уведомлять о прослушке. - Не позднее шести месяцев после принятия решения по конкретному делу участники, в отношении которых применялось негласное следственное действие, будут уведомлены, что в отношении них проводились такие-то мероприятия. Это постфактум, - сообщил тогда заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса. Позже, по его словам, у них будет возможность ознакомиться с проводимыми следственными действиями и, если у них есть какие-то претензии, следственный судья должен будет их рассмотреть. 23 августа 2017 года Ербол Рахимбеков сообщал, что в Казахстане была предложена норма, предусматривающая обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования. Суть заключается в том, что, каким бы ни был исход расследования, гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведенных в отношении него в процессе досудебного расследования. Среди них, к примеру, прослушивание телефонных разговоров. Это делается для того, чтобы гражданин мог при желании обжаловать обоснованность подобных действий.

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