Нормы о слежке за казахстанцами вступили в силу

С 1 марта в рамках реформирования уголовного процесса в Казахстане вводится обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Алматы следственный судья уже вынес одно постановление о санкционировании органу досудебного расследования проведения негласного следственного действия в отношении подозреваемого. - До сегодняшнего дня проведение негласных следственных действий санкционировала прокуратура. Сейчас негласные следственные действия санкцион