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Бизнес-новости

Новая арабика от «Западного транзита»

Новинки для уральцев Сейчас когда цены на рынках растут как на дрожжах, а походы в супермаркеты для многих горожан стали непозволительной роскошью, места, где можно купить недорогие и качественные продукты, начинают пользоваться огромным спросом. Одно из таких мест - это склады ТОО "Западный транзит", откуда осуществляются оптовые продажи. Оптовый склад ТОО "Западный Транзит", расположенный в центральной части города, удивляет хорошим выбором самых необходимых продуктов. В первую очередь вас приятно удивит цена - практически все товары, реализуемые ТОО "Западный Транзит", поступают к покупател
Marat
Новая арабика от «Западного транзита»
Новинки для уральцев Сейчас когда цены на рынках растут как на дрожжах, а походы в супермаркеты для многих горожан стали непозволительной роскошью, места, где можно купить недорогие и качественные продукты, начинают пользоваться огромным спросом. Одно из таких мест - это склады ТОО "Западный транзит", откуда осуществляются оптовые продажи.
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 Оптовый склад ТОО "Западный Транзит", расположенный в центральной части города, удивляет хорошим выбором самых необходимых продуктов. В первую очередь вас приятно удивит цена - практически все товары, реализуемые ТОО "Западный Транзит", поступают к покупателю без посредников и перекупщиков.
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 Здесь вы можете купить муку от производителя без химических добавок и красителей. Не верьте рекламным слоганам, настоящая мука, из который выпекается самый вкусный хлеб, не может быть белоснежной. Купите и убедитесь!
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 В ассортименте подсолнечное масло самых разных сортов, причем все дешевле, чем в магазине. И это не шутка.
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 Гранатовый сок в маленькой баночке, а цена как за 10 литров, - это вчерашний день. Сегодня на рынок вышел ТОО "Западный транзит" с вполне адекватный ценой за этот полезный сок. Хватит уже платить перекупщикам.
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 "Деревенские" соки также в ассортименте. 3-литровая банка отличного напитка за 180 тенге - более чем выгодное предложение, не правда ли?
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 Вы когда-нибудь пробовали конфеты "Toffix"? Если да, то наверняка это была подделка, так как завозить их к нам начали совсем недавно прямиком с Турции. Ну, очень вкусные.
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 Сахар рафинад. Недорогой, вкусный, легко растворимый. Пробуйте и наслаждайтесь!
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 А вот еще одна новинка от "Западного Транзита" - кофе "Kofeoni". 200 граммов молотой арабики - такого в Уральске еще не было. Приходите! Мы находимся по адресу: улица А. Молдагуловой, 17/1 Телефон: 51-78-65, 51-72-67

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