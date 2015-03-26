Новая арабика от «Западного транзита»

Новинки для уральцев Сейчас когда цены на рынках растут как на дрожжах, а походы в супермаркеты для многих горожан стали непозволительной роскошью, места, где можно купить недорогие и качественные продукты, начинают пользоваться огромным спросом. Одно из таких мест - это склады ТОО "Западный транзит", откуда осуществляются оптовые продажи. Оптовый склад ТОО "Западный Транзит", расположенный в центральной части города, удивляет хорошим выбором самых необходимых продуктов. В первую очередь вас приятно удивит цена - практически все товары, реализуемые ТОО "Западный Транзит", поступают к покупател