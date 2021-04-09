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Социум

Нового акима выбрали в Аксае

Им стал 39-летний Арсен Баяндыков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, в феврале Амангельды Тугузбаев, бывший главой города в течение 3 лет, был назначен заместителем акима Теректинского района. На должность градоначальника свои кандидатуры представили: руководитель районного отдела ЖКХ, ПТ и АД Дастан Акмамбетов, главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Нурдаулет Камидоллаулы и заместитель директора ТОО «Azat Capital» Арсен Баяндыков. Поскольку, согласно Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», выбирают акима города район
gorod
Нового акима выбрали в Аксае
Им стал 39-летний Арсен Баяндыков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нового акима назначили в Аксае
Нового акима назначили в Аксае
Напомним, в феврале Амангельды Тугузбаев, бывший главой города в течение 3 лет, был назначен заместителем акима Теректинского района. На должность градоначальника свои кандидатуры представили: руководитель районного отдела ЖКХ, ПТ и АД  Дастан Акмамбетов, главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Нурдаулет Камидоллаулы и заместитель директора ТОО «Azat Capital» Арсен Баяндыков. Поскольку, согласно Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», выбирают акима города районного значения депутаты, накануне выборов кандидаты на пост главы Аксая представили им свои программы. Выборы состоялись 9 апреля. В них приняли участие все 13 депутатов Бурлинского районного маслихата. 2 голоса было отдано за руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Дастана Акмамбетова и 11 голосов за  директора ТОО директора ТОО «Azat Capital» Арсена  Баяндыкова. Таким образом, Баяндыков стал 6 по счету акимом города Аксай. Арсен Толкынович Баяндыков родился в 1982 году в Сырымском районе. Окончил ЗКГУ по специальности «юриспруденция» и Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента по специальности «учет и аудит». В разные годы работал: налоговым инспектором в Налоговом комитете и главным специалистом Управления юстиции Сырымского района, главным специалистом отдела ЖКХ ПТ и АД г. Уральска, руководителем отдела административно-правовой работы Управления предпринимательства и  индустриально-инновационного  развития ЗКО, заместителем акима Таскалинского района. С 2020 года – замдиректора ТОО «Azat Capital». Стаж работы в госслужбе - 18 лет. Женат, воспитывает 4 детей.
Нового акима назначили в Аксае
Нового акима назначили в Аксае
Нового акима назначили в Аксае
Нового акима назначили в Аксае
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аким выборы

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