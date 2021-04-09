Нового акима выбрали в Аксае

Им стал 39-летний Арсен Баяндыков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, в феврале Амангельды Тугузбаев, бывший главой города в течение 3 лет, был назначен заместителем акима Теректинского района. На должность градоначальника свои кандидатуры представили: руководитель районного отдела ЖКХ, ПТ и АД Дастан Акмамбетов, главный специалист аппарата акима Жарсуатского сельского округа Нурдаулет Камидоллаулы и заместитель директора ТОО «Azat Capital» Арсен Баяндыков. Поскольку, согласно Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», выбирают акима города район