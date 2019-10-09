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Социум

Новорожденного выбросили в мусорку - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»

Из-за аварий на КНС начато уголовное дело. Стр.2 Труп младенца нашли в мусорном контейнере. Стр.3 Школьная учительница повесилась в лесу. Стр. 3 Сильнейший пожар в ЗКО: сгорели леса, поля и дачи. Стр. 4-5 Мальчика, которого ударило током, отвезли на операцию за рубеж. Стр. 9 Геннадий Головкин вернул себе два чемпионских пояса. Стр. 13 Найдена причина смертельного рака крови. Стр. 18 Чем опасна депрессия и как ее лечить. Стр. 20 10 советов, как создать интерьер для маленькой и комфортной гостиной. Стр. 24 Почти полмиллиарда тенге обязал выплатить суд бывшего зампреда КУИС МВД РК. Стр. 30 Мы дор
Кристина Кобина
Новорожденного выбросили в мусорку - анонс свежего номера газеты «Мой ГОРОД»
Из-за аварий на КНС начато уголовное дело. Стр.2 Труп младенца нашли в мусорном контейнере. Стр.3 Школьная учительница повесилась в лесу. Стр. 3 Сильнейший пожар в ЗКО: сгорели леса, поля и дачи. Стр. 4-5 Мальчика, которого ударило током, отвезли на операцию за рубеж. Стр. 9 Геннадий Головкин вернул себе два чемпионских пояса. Стр. 13 Найдена причина смертельного рака крови. Стр. 18 Чем опасна депрессия и как ее лечить. Стр. 20 10 советов, как создать интерьер для маленькой и комфортной гостиной. Стр. 24 Почти полмиллиарда тенге обязал выплатить суд бывшего зампреда КУИС МВД РК. Стр. 30 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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