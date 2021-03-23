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Социум

Новость из Оренбурга: «Вы там бумажки передвигайте, а Урал – наш!»

Новость о планируемом строительстве переливной плотины на реке Урал в районе Оренбурга жители Атырауской и Западно-Казахстанской областей приняли в штыки – во всех социальных сетях идет острое обсуждение. Такая реакция со стороны населения вполне понятна, потому что Урал – основной источник питьевой воды для 2,6 миллиона человек только в казахстанской части трансграничной реки, передает "Ак Жайык". Как сообщила www.ural56.ru, «для подъема уровня воды в целях улучшения работы городского водозабора планируется построить переливную плотину, стоимость работ составляет 300 млн рублей». По словам ми
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Новость из Оренбурга: «Вы там бумажки передвигайте, а Урал – наш!»
Новость о планируемом строительстве переливной плотины на реке Урал в районе Оренбурга жители Атырауской и Западно-Казахстанской областей приняли в штыки – во всех социальных сетях идет острое обсуждение. Такая реакция со стороны населения вполне понятна, потому что Урал – основной источник питьевой воды для 2,6 миллиона человек только в казахстанской части трансграничной реки, передает "Ак Жайык"
Новость из Оренбурга: «Вы там бумажки передвигайте, а Урал – наш!»
Новость из Оренбурга: «Вы там бумажки передвигайте, а Урал – наш!»
Как сообщила www.ural56.ru, «для подъема уровня воды в целях улучшения работы городского водозабора планируется построить переливную плотину, стоимость работ составляет 300 млн рублей». По словам министра природных ресурсов и экологии Оренбургской области Александра Самбурского, данное предложение уже направлено в Федеральное Агентство водных ресурсов. Мажилисмен недоумевает Прокомментировать эту новость мы попросили недавно избранного депутата мажилиса РК от Атырауской области Дюсенбая ТУРГАНОВА. К слову, в феврале он сделал депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара МАМИНА, в котором, в частности, говорится о предоставлении подробной информации о принятых Казахстаном и РФ мерах по решению проблемы дефицита воды, о включении реки Урал в список водных объектов особой государственной важности, рассмотрении возможности более масштабного использования подземных вод в целях уменьшения потребления воды Урала. – Согласно Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер страны должны согласовать строительство плотин, водохранилищ с граничащими государствами. Непонятно, почему сейчас они не согласовывают. Я против строительства этой плотины, конечно. Хотя Россия подписала Конвенцию, но получается по-другому, – сказал «АЖ» депутат по телефону. – На свой депутатский запрос я ответа еще не получил. Но думаю, что эту проблему надо поднимать на уровне президента. Также есть соглашение между Казахстаном и Россией о совместном использовании трансграничных водных объектов, но за эти годы ничего не сделано. Министерство не в курсе Мы направили редакционный запрос в министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Вице-министр Ерлан НЫСАНБАЕВ ответил, что в соответствии со статьей 6 Соглашения между правительством РК и правительством РФ от 7 сентября 2010 года «О совместном использовании и охране трансграничных водных объектов» Сторона, планирующая осуществить мероприятия, способные оказать трансграничное воздействие, сначала должна уведомить об этом другую Сторону и проинформировать казахстанско-российскую комиссию. И добавил, что российская сторона с предложением о рассмотрении проекта строительства переливной плотины на реке Урал в адрес министерства не обращалась. Уже после запроса министерство узнало о решении Совета Уральского бассейнового округа по строительству переливной плотины… из интернета. И направило письмо в Федеральное агентство водных ресурсов РФ о том, что это решение должно было приниматься с соблюдением норм Соглашения. Бесконечные водохранилища Еще в 2018 году работавший экспертом ОФ «Центр водных инициатив» Мейрам АРЫСТАНОВ в интервью «АЖ» сообщил, что за последние 10-15 лет в Республике Башкортостан созданы достаточно крупные водохранилища – Акъярское, Бузавлыкское, Таналыкское, Маканское. А согласно проекту схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) планируется возведение гидротехнических сооружений на реках Малый, Бескекты, Зелаир, Ташла, Большой Акмурун, Малый Седяк, Таналык, Большой Кизил, Аюла, Большой Ускалык. Между тем все они, за исключением Большого Кизила, являются притоками Сакмары – важнейшего поставщика воды в Урал. Между тем согласно комплексному докладу экспертов двух стран, подготовленному в 2016 году, объем стока воды Урала начал постепенно уменьшаться ещё с 70-х годов прошлого века, и особенно заметно это стало с 2006 года. Эксперты назвали несколько причин: климатические факторы, которые учащают периоды маловодья рек, регулирование стока в бассейне, ухудшение состояния гидрографической сети в связи с распашкой земель и вырубкой лесов. В бассейне реки построено 12 крупных водохранилищ и около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями. Кроме того, около 3100 земляных плотин было возведено бессистемно на всех малых реках бассейна, нанося непоправимый ущерб водности Урала, указано в документе. Море документов и совещаний На вопрос об ожидаемом объеме воды в Урале в этом году в министерстве экологии ответили, что согласно представленному РГП «Казгидромет» предварительному прогнозу в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областях из-за сложившихся к началу весеннего половодья гидрометеорологических условий (запасы воды в снежном покрове, осеннее увлажнение почвы, ожидаемые объемы и т. д.) вода ожидается меньше среднемноголетних значений. В настоящее время процесс снегонакопления еще продолжается. В министерстве также сообщили, что для повышения водности реки утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Урал, Ертис и другие). С начала года эксперты двух сторон приступили к изучению гидрологического режима реки Урал, начата реализация мероприятий Единой дорожной карты, собрана информация для проведения анализа. В третьей декаде марта запланировано рабочее совещание с российской стороной, в ходе которого планируется обменяться информацией о проведенной работе по Единой дорожной карте, после чего экспертами будут выработаны совместные рекомендации по улучшению гидрологического стока Урала. Как много слов… И как мало дел. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Урал обмеление плотина

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