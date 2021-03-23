Новость из Оренбурга: «Вы там бумажки передвигайте, а Урал – наш!»

Новость о планируемом строительстве переливной плотины на реке Урал в районе Оренбурга жители Атырауской и Западно-Казахстанской областей приняли в штыки – во всех социальных сетях идет острое обсуждение. Такая реакция со стороны населения вполне понятна, потому что Урал – основной источник питьевой воды для 2,6 миллиона человек только в казахстанской части трансграничной реки, передает "Ак Жайык". Как сообщила www.ural56.ru, «для подъема уровня воды в целях улучшения работы городского водозабора планируется построить переливную плотину, стоимость работ составляет 300 млн рублей». По словам ми