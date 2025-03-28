Новую банкноту в 1000 тенге выпустили в Казахстане

Национальный Банк Казахстана с 28 марта 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна. Это четвертая банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором полугодии 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

Новые банкноты номиналом 1 000 тенге поступят в обращение с 28 марта 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 1 000 тенге образца 2014 года. Другими словами, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 марта 2027 года, все банки второго уровня и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть по 27 марта 2030 года. При этом следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Нацбанка, АО «Казпочта», БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.