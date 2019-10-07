Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 октября в здании акимата ЗКО прошло заседание инвестиционного совета. Как рассказал и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Максат Куланбаев, на сегодняшний день из рассмотренных 18 проектов частично реализован один проект, 14 проектов находятся на стадии реализации и руководители трех проектов отказались от реализации в связи с длительным сроком окупаемости. – На стадии реализации находится строительство асфальтобетонного завода в Бурлинском районе, строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов в поселке Новенький, строительство двух современных гостиниц в городе Уральск, создание кормовой базы на 5 тысяч гектаров для откормочного комплекса в районе Байтерек, строительство гостиничного комплекса в городе Аксай, строительство и установка современного парка аттракционов и колеса обозрения в городе Уральск, строительство репродуктора по разведению овец Романовской породы, строительство откормочной площадки на 5 тысяч голов единовременного содержания в Казталовском районе, строительство молочно-товарного комплекса «AMANAT» в Бурлинском районе, производство панельных радиаторов в городе Уральск, строительство молочного комплекса ТОО «Ringo-Milk» в Теректинском районе, строительство птицефермы в Таскалинском районе, строительство откормочной площадки КРС в Таскалинском районе, - сообщил Максат Куланбаев. Кроме этого, на заседание был презентован проект строительства бизнес-центра и гостиницы по франшизе "Holiday Inn ****4 звезды" в городе Уральск. Гостиница будет располагаться в здании бывшего торгового центра "Дом быта" по улице Курмангазы. – Сейчас на месте будущей гостиницы ведутся строительно-монтажные работы, подведение инженерных сетей, внутренние отделочные работы. Стоимость проекта составляет более 8 миллиардов тенге. Наш город нуждается в гостиничных номерах, так как к нам приезжает много много гостей, в том числе и иностранные гости. Их главной целью является развитие бизнеса в нашем регионе. На первом этаже будут располагаться четыре конференц-зала, 25 рабочих кабинетов и один ресторан. Кроме этого, предусмотрена парковка на 58 машин, офисные помещения, бассейн, фитнес-центр. Во время строительно-монтажных работ мы обеспечим 78 человек рабочими местами, после введения в эксплуатацию комплекс создаст 150-160 рабочих мест. Дата ввода в эксплуатацию - 2023 год, - рассказал руководитель проекта Азамат Хамза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.