Взносы с каждым годом будут повышаться: с 2024 года - 1,5 процента; с 2025 года - 2,5 процента; с 2026 года - 3,5 процента; с 2027 года - 4,5 процента; с 2028 года - 5 процентов.

С 1 сентября постановлением правительства введены в действие правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда, передает Tengrinews.kz.

Что такое ОПВР

Обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) - это деньги, перечисленные работодателями за счет собственных средств на пенсионные счета работников.

С 1 января 2024 года в Казахстане заработали новые правила пенсионных отчислений. Накопительная система Казахстана дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР).

Каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов за счет работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5 процента в этом году до 5 процентов к 2028 году.

ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы.

Взносы с каждым годом будут повышаться:

с 2024 года - 1,5 процента;

с 2025 года - 2,5 процента;

с 2026 года - 3,5 процента;

с 2027 года - 4,5 процента;

с 2028 года - 5 процентов.

Зачем внедрили ОПВР

Данная мера, как отметили в Минтруда, направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.

Их пенсия будет складываться из трех компонентов:

Базовой пенсии - от государства.

Накопительной - за счет их отчислений в ЕНПФ.

Условно-накопительной - за счет взносов работодателей.

Кто будет получать выплаты

Пенсионные выплаты предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев, в том числе:

пенсионеры по возрасту. казахстанцы, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

Размер пенсионной выплаты

Максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР не может превышать двухкратный размер прожиточного минимума, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В 2024 году прожиточный минимум составляет 43 407, следовательно, максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР будет не более 86 814.

В течение какого времени человек сможет получать выплаты

Пенсионные выплаты назначаются пожизненно, производятся за текущий месяц и осуществляются по месяц смерти или получения из информационных систем государственных органов сведений о недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом на постоянное место жительства либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, либо в связи с утратой гражданства Республики Казахстан, выходом из гражданства Республики Казахстан ЕНПФ включительно.