С 1 сентября постановлением правительства введены в действие правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда, передает Tengrinews.kz.
Что такое ОПВР
Обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) - это деньги, перечисленные работодателями за счет собственных средств на пенсионные счета работников.
С 1 января 2024 года в Казахстане заработали новые правила пенсионных отчислений. Накопительная система Казахстана дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР).
Каждый работодатель обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов за счет работника, дополнительные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5 процента в этом году до 5 процентов к 2028 году.
ОПВР будут перечисляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. При этом ежемесячный доход работника должен быть не ниже минимального размера заработной платы и не должен превышать 50-кратный размер минимальной заработной платы.
Взносы с каждым годом будут повышаться:
- с 2024 года - 1,5 процента;
- с 2025 года - 2,5 процента;
- с 2026 года - 3,5 процента;
- с 2027 года - 4,5 процента;
- с 2028 года - 5 процентов.
Зачем внедрили ОПВР
Данная мера, как отметили в Минтруда, направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.
Их пенсия будет складываться из трех компонентов:
- Базовой пенсии - от государства.
- Накопительной - за счет их отчислений в ЕНПФ.
- Условно-накопительной - за счет взносов работодателей.
Кто будет получать выплаты
Пенсионные выплаты предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев, в том числе:
- пенсионеры по возрасту.
- казахстанцы, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.
Размер пенсионной выплаты
Максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР не может превышать двухкратный размер прожиточного минимума, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
В 2024 году прожиточный минимум составляет 43 407, следовательно, максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР будет не более 86 814.
В течение какого времени человек сможет получать выплаты
Пенсионные выплаты назначаются пожизненно, производятся за текущий месяц и осуществляются по месяц смерти или получения из информационных систем государственных органов сведений о недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом на постоянное место жительства либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, либо в связи с утратой гражданства Республики Казахстан, выходом из гражданства Республики Казахстан ЕНПФ включительно.