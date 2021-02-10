На сегодняшний день возобновлено прямое авиасообщение с Россией, Беларусью, Украиной, Узбекистаном, Кыргызстаном, Грузией, Германией, Нидерландами, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Южной Кореей, Мальдивами, Шри-Ланкой.Для иностранцев - обладателей вида на жительство Казахстана, а также прибывающих в Казахстан с целью встречи с членами семьи сокращена кратность пересечения границы с 90 до 30 суток. Отсчет дней начинается при выезде иностранца из Казахстана. Также по новым правилам разрешен въезд в Казахстан этническим казахам, при наличии действующей визы Казахстана категории "С10", "В8" или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и другие - с нотариально заверенным переводом) а также членам их семей, но не более 1 раза в 30 дней. По вопросам пересечения границы казахстанцев просят обращаться по номеру справочной службы 8 (7172) 719 - 111, а также можно отправить сообщение в Instagram-аккаунт Пограничной службы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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