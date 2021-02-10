В Пограничной службе КНБ объяснили новые правила пересечения границы Казахстана, передает Tengrinews.kz. Россиян из Шарм-эль-Шейха, прибывших в Актобе, довозят на границу Иллюстративное фото из архива "МГ" С 4 февраля внесены определенные послабления для лиц, выезжающих за пределы страны. Гражданам Казахстана разрешено пересекать границу с любым целями через сухопутные пункты пропуска 1 раз в 30 суток. Отсчет дней начинается с даты возвращения гражданина в Казахстан. Эта периодичность не распространяется на казахстанцев, которые пересекают границу через сухопутные пункты пропуска с целью выезда на лечение, на похороны, для ухода за тяжелобольными членами семьи, на учебу, для осуществления трудовой деятельности, на постоянное место жительство в другое государство и так далее. Данная категория граждан может выезжать из страны, не соблюдая 30-дневный интервал. Казахстанцам, выезжающим за границу на лечение, необходимо при себе иметь справку 026/у, выдаваемую медицинскими учреждениями Казахстана. В Погранслужбе отметили, что граждане Казахстана могут пересекать границу авиасообщением без каких-либо ограничений.
На сегодняшний день возобновлено прямое авиасообщение с Россией, Беларусью, Украиной, Узбекистаном, Кыргызстаном, Грузией, Германией, Нидерландами, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Южной Кореей, Мальдивами, Шри-Ланкой.
Для иностранцев - обладателей вида на жительство Казахстана, а также прибывающих в Казахстан с целью встречи с членами семьи сокращена кратность пересечения границы с 90 до 30 суток. Отсчет дней начинается при выезде иностранца из Казахстана. Также по новым правилам разрешен въезд в Казахстан этническим казахам, при наличии действующей визы Казахстана категории "С10", "В8" или документов, удостоверяющих личность, с отметкой о принадлежности к казахской национальности (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении и другие - с нотариально заверенным переводом) а также членам их семей, но не более 1 раза в 30 дней. По вопросам пересечения границы казахстанцев просят обращаться по номеру справочной службы 8 (7172) 719 - 111, а также можно отправить сообщение в Instagram-аккаунт Пограничной службы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.