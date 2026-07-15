Новые правила суррогатного материнства: Токаев подписал закон

Теперь заказчиками услуг суррогатного материнства могут выступать исключительно граждане Республики Казахстан, состоящие в официальном браке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 июля 2026 года подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления", сообщает Zakon.kz.

Документ вносит существенные корректировки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье". Теперь четко закреплено, что заказчиками услуг суррогатного материнства могут выступать исключительно граждане Республики Казахстан, состоящие в официальном браке.

Согласно новым требованиям, супруги-заказчики обязаны взять на себя все материальные расходы, связанные с медицинским обследованием суррогатной матери, использованием вспомогательных репродуктивных технологий, а также полным ведением беременности и родов. Более того, заказчики несут ответственность за медицинское обслуживание суррогатной матери в течение 56 дней после родов, а при возникновении осложнений - до 70 дней. Обязательным условием является предоставление медицинских заключений о состоянии здоровья и результатах генетического обследования будущих родителей.

Помимо вопросов материнства, закон касается реформы местного самоуправления и бюджетной политики:

Бюджетная самостоятельность: На уровень сел и районов передаются отдельные налоговые поступления, включая налоги на имущество юридических лиц и ИП, а также сборы за право занятия отдельными видами деятельности.

На уровень сел и районов передаются отдельные налоговые поступления, включая налоги на имущество юридических лиц и ИП, а также сборы за право занятия отдельными видами деятельности. Работа маслихатов: Введен лимит: один гражданин может быть избран председателем маслихата не более двух раз подряд. Также детально расписаны компетенции руководителя аппарата маслихата, который теперь наделен расширенными полномочиями по управлению кадрами и организации сессий.

Введен лимит: один гражданин может быть избран председателем маслихата не более двух раз подряд. Также детально расписаны компетенции руководителя аппарата маслихата, который теперь наделен расширенными полномочиями по управлению кадрами и организации сессий. Земельные отношения: Внедрен механизм предоставления участков инвесторам без ожидания корректировки генеральных планов.

Внедрен механизм предоставления участков инвесторам без ожидания корректировки генеральных планов. Судебная экспертиза: В законодательство официально введено понятие "частный судебный эксперт", что устраняет правовую неопределенность в этой сфере.

В законодательство официально введено понятие "частный судебный эксперт", что устраняет правовую неопределенность в этой сфере. Поддержка специалистов: Расширен список участников программы "С дипломом в село" - теперь в него включены работники архивного дела и сферы цифровых технологий.

Расширен список участников программы "С дипломом в село" - теперь в него включены работники архивного дела и сферы цифровых технологий. EPC+F контракты: Заказчиками по данному инструменту теперь смогут выступать не только госорганы, но и компании квазигосударственного сектора.

Закон вступает в силу с 26 июля 2026 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки реализации.

