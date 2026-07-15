За это в самолете могут выписать многотысячный штраф

Многие пассажиры считают, что после касания земли все ограничения перестают действовать. На самом деле это не так. Пока самолет не остановился полностью и экипаж не объявил об окончании полета, требования бортпроводников остаются обязательными, передает МойГород со ссылкой на Международная ассоциация воздушного транспорта.

Наиболее серьезные последствия могут ждать тех, кто курит на борту, включая электронные сигареты и вейпы. Международная ассоциация воздушного транспорта напоминает, что использование и даже зарядка электронных сигарет во время полета запрещены, а перевозить их разрешается только в ручной клади.

Кроме того, штрафы могут грозить пассажирам, которые отказываются выполнять законные требования экипажа, ведут себя агрессивно, пытаются открыть аварийный выход без причины или создают угрозу безопасности полета. Размер наказания зависит от законодательства страны и может составлять тысячи долларов или евро, а в некоторых случаях нарушителям грозит уголовная ответственность.

Даже привычка встать с кресла до полной остановки самолета может привести к неприятным последствиям. Если пассажир игнорирует неоднократные указания экипажа и своими действиями создает опасную ситуацию, авиакомпания вправе сообщить о нарушении в правоохранительные органы.

Именно поэтому после посадки стоит дождаться выключения табло «Пристегните ремни» и объявления экипажа. Несколько минут ожидания помогут избежать не только риска получить травму, но и серьезных финансовых последствий.