Свекровь заподозрила невестку в измене и расправилась с ней

В Стамбуле семейный конфликт закончился жестоким убийством. По версии следствия, свекровь заподозрила невестку в неверности сыну и застрелила ее. Позже выяснилось, что подозреваемая уже была ранее судима, передает МойГород со ссылкой на РЕН ТВ.

Свекровь застрелила невестку после семейной ссоры

Трагедия произошла в районе Шишли. Как сообщает турецкий портал Haberler со ссылкой на источник, 58-летняя Менекше К. застрелила 25-летнюю невестку Бурчин Шахин.

По данным следствия, женщина дважды выстрелила девушке в голову из пистолета. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Полицейские обнаружили две стреляные гильзы возле дома и еще четыре — внутри помещения.

Фото: © General Directorate of Security

У погибшей остались двое детей. Известно, что ее супруг Хайдарджан К. уже шесть лет находится в тюрьме по делу о краже. Все это время Бурчин проживала вместе со свекровью.

По информации местных СМИ, Менекше К. подозревала невестку в измене своему сыну. В день трагедии она увидела переписку в телефоне девушки, после чего между ними вспыхнул конфликт.

Что рассказала подозреваемая

После задержания женщина дала подробные показания. По ее словам, сначала она пыталась пристыдить невестку.

«Я сказала: "Как ты можешь изменять моему сыну. У тебя есть дети, тебе не стыдно?"», – заявила Менекше. «Я спросила: "Как ты можешь так поступать?" А она ответила грубо, сказав: "Я буду это делать". Я разозлилась и выстрелила», – подчеркнула подозреваемая.

По данным следствия, после убийства женщина вышла на балкон и заявила:

«Я убила свою невестку и очистила свою честь».

Фото: © General Directorate of Security

После этого она некоторое время курила. Позже, по ее словам, братья погибшей забрали детей и ушли, а она осталась в доме рядом с телом невестки.

Уже была судима

В ходе расследования выяснилось, что Менекше К. ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. У нее имеется непогашенная судимость — шесть лет и восемь месяцев лишения свободы по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Что такое «убийства чести»

Подобные преступления в Турции относят к так называемым «убийствам чести». Их жертвами чаще всего становятся женщины, которых родственники подозревают в поведении, якобы порочащем честь семьи.

Несмотря на ужесточение законодательства, подобные преступления продолжают происходить, особенно в консервативных регионах страны.