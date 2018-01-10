В новом дошкольном учреждении открыто семь возрастных групп, в каждой из которых по 20-25 детей, принимают в садик с двух лет. Здание детского сада состоит из 2-х этажей, общей площадью 7 604 кв.м, здесь также имеются просторные спортивные и музыкальные залы. - У нас работают воспитатели со стажем, молодые специалисты, имеется кабинет психолога. Наши дети будут изучать в полной мере казахский, русский и английский языки. Все необходимое оборудование у нас имеется. Для наших малышей созданы все благоприятные условия, - рассказала заведующая детского сада «Нуралем» Гаухар ТУЛЕГЕНОВА. Отметим, что на сегодняшний день в очереди в детские сады стоят 7 800 детей. В прошлом году в Атырау было сдано три детских сада. Кроме этого, в рамках государственно - частного партнерства готовится ПСД на строительство 20 детских садов. Таким образом, в скором будущем в городе и сельских округах проблема нехватки дошкольных учреждений будет полностью решена.