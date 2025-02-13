Новый футбольный клуб создали в Уральске

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, в регионе создан новый футбольный клуб «Жайык», который возьмет на себя обязательства по погашению задолженности перед игроками и тренерским штабом ФК «Акжайык».

В 2024 году ФК «Акжайык» попал в реестр должников, что лишило его права на участие в государственных закупках. В результате 36 сотрудников клуба не получили заработную плату за январь-октябрь 2024 года, а общая сумма задолженности составила более 65 миллионов тенге.

– Учредителям ТОО ФК «Акжайык» было предоставлено время до 10 февраля для решения проблемы с привлечением инвесторов и спонсоров, однако клуб так и не смог найти выход из ситуации. В связи с этим, акимат области принял оперативное решение о привлечении инвестора для создания нового футбольного клуба «Жайык», который выплатит долги по заработной плате и обеспечит развитие футбола в регионе. Одним из ключевых направлений деятельности клуба станет поддержка детского футбола и создание благоприятных условий для его развития, - заверили в управлении.

Как отметили в ведомстве, в 2025 году ФК «Жайык» планирует выступать во второй лиге чемпионата Казахстана, а молодежный состав клуба может принять участие в QJ League (Юношеская лига Казахстана).

Между тем, президент клуба Гульдария Кауиева не согласна с таким решением и намерена обжаловать решение.

-Да, мне дали 2 дня на погашение задолженности, но за такое короткое время никто не может закрыть такой долг. Сейчас идут переговоры, окончательное решение ещё не принято. Мы пытаемся сохранить первую лигу, о закрытии клуба пока речи нет. У нас есть несколько вариантов. Мы думаем над созданием нового ТОО, которое объединим с ТОО «ФК Акжайык». Мы отдадим новому ТОО право преемственности. Это не проблема одного дня. Клуб должен не только тренерам и футболистам, есть 45 контрагентов, которые обеспечивали нас весь год билетами, проживанием, - сказала она.

Оказалось, что представитель клуба сейчас находится в Европе и готовит документы для подачи жалобы в УЕФА. Кауиева намерена теперь просит помощи у европейского футбольного сообщества, ведь ФК «Акжайык» зарегистрирован в УЕФА.

Напомним, тучи над клубом начали сгущаться ещё в 2023 году, когда миллиардный бюджет сократили до 400 миллионов тенге. Позже последовала череда неудачных игр, а затем арест бывшего директора клуба Азамата Шайхы. В 2024 году ФК «Акжайык» не смог получить финансирование из госбюджета, в следствие чего погряз в долгах. У руководства клуба образовалась задолженность не только перед игроками и тренерами, но и перед поставщиками услуг.