Больше и мощнее Не секрет, что автомобили японской марки "Тойота" давно заслужили любовь и признание казахстанских автомобилистов. С каждым годом представители японской марки не устают удивлять и предлагают всё более усовершенствованные модели авто. Как оказалось, и в этот раз автолюбителям было чему удивляться. – Обратите внимание, что Toyota Camry 55, благодаря новому дизайну передней и задней части кузова автомобиля, стала намного больше, – говорит маркетолог Виталий КАЛАШНИКОВ. – У новой Camry 55 более престижный и динамичный вид с обновленным интерьером. Так, уровень оснащения стал еще выше, дополнился более расширенным набором опций, которые обеспечат нашим клиентам удобство, комфорт и, конечно, безопасность. Выбор сделан Если одни пришли на презентацию только посмотреть, то были и те, кто уже определился со своим выбором. – Я давно хотела приобрести именно такой автомобиль, – говорит покупательница Наталья ИВАНОВА. – В нем достаточно места для всей моей семьи. Но самое главное – это комфорт. В авто есть климат–контроль с тремя уровнями и воздухоочистителем, а значит, мы не будем глотать пыль или мерзнуть. Плюс есть обогрев лобового стекла, что очень важно для водителя. Действительно, эргономику водительского места можно назвать практически идеальной. Так, его удалось улучшить за счет установки более удобного трехспицевого рулевого колеса. Изменения появились и на панели приборов. Его дополнил новый многофункциональный ЖК–дисплей диагональю 4,2 дюйма, который удобно расположен между тахометром и спидометром с оптитронной подсветкой. Еще один цветной мультимедийный сенсорный дисплей расположен на центральной консоли. Именно через него автовладелец может управлять настройками климат–контроля и мультимедийной системы. Новое сердце Пока женщины по достоинству оценивали комфорт и красоту новой модели, мужчины–автолюбители заглянули под капот, где их также ожидал приятный сюрприз. Так, теперь под капотом авто, помимо уже известных 2,5 и 3,5–литровых моторов, появился абсолютно новый бензиновый 16–клапанный двигатель на 2 литра. Причем стоит отметить, с двумя распредвалами, соответствующий экостандарту Евро–5, с системой контроля изменяемых фаз газораспределения Variable Valve Timing–intelligent Wide (VVT–iW), работающий в паре с 6–ступенчатой многорежимной АКПП. А это значит, у автомобиля расход топлива сократился на 13% до 7,2 л на 100 км в смешанном цикле, что весьма кстати в связи со скачками цен на бензин. – Я много читал про новую модель и вот теперь вижу, что всё действительно соответствует описанию, – делится впечатлением автолюбитель Кайрат ЖУМАБАЕВ. – Думаю, что машина как раз по моему уровню. Такая мощная и фактурная, какой ее и представлял. Очень хорошие ходовые характеристики, например, авто может без проблем «стартовать» с места, уверенно разгоняться и лучше держит траекторию на высоких скоростях. Получается и стильная, и сильная. От зарядки до обогрева Стоит отметить, что новая базовая модель – это прекрасный образец автомобиля бизнес–класса с хорошим арсеналом средств, активной и пассивной безопасности, с довольно качественной шумо– и виброизоляцией. Также в авто есть ряд новых фишек, одной из которых является беспроводное зарядное устройство для телефонов, что позволяет водителю и пассажирам заряжать мобильные телефоны, просто положив их на специальную площадку. Подведя итог вышесказанному, хотелось бы просто дать совет автолюбителям: испытайте новинку на тест–драйве, который будет проходить в ближайшее время в автосалоне «HAZAR MOTORS». Записаться на тест–драйв можно в «Тойота Центр Уральск» по адресу: проспект Евразия, 246/6, по телефону: 30–77–77, или отправив письмо на электронный адрес: info@toyota–uralsk.kz «Тойота Центр Уральск» поздравляет всех уральцев с новым 2015 годом и от всего сердца желает всем в Новом году только самого лучшего и доброго! Любви, процветания и исполнения всех желаний!