Новые медпункты открыли в ЗКО

В селе Облавка Бурлинского района сдали в эксплуатацию новый медицинский пункт. Ранее медпункт размещался в здании, построенном почти в середине прошлого века. Сейчас площадь нового здания составляет порядка 155 квадратных метров.

В селе Облавка Бурлинского района сдали в эксплуатацию новый медицинский пункт. Ранее медпункт размещался в здании, построенном почти в середине прошлого века. Сейчас площадь нового здания составляет порядка 155 квадратных метров. Здесь имеются доврачебный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, комната приёма медсестры и техпомещения. Медпункт оснащен необходимым для его уровня оборудованием. В нём будут работать медсестра, санитарка, сторож и двое операторов котельной.

Общий стаж медсестры Гульнары Темергалиевой 39 лет, 35 из них она работает в Облавке.

— Взрослого населения у нас в поселке 228 человек. Детей до 14 лет — 48. Беременных на учёте в данное время нет. В медпункте мы проводим приёмы, осмотры и те процедуры, что входят в наши функциональные обязанности, — поделилась Гульнара Темиргалиевна.

На церемонии открытия выступил заместитель акима Бурлинского района Муктар Нурмаков.

— Поздравляю жителей села с праздником Дня независимости и долгожданным событием — сдачей нового медпункта! Пусть объект работает во благо жителей. Счастья, удачи и мирного неба нам всем, — пожелал заместитель главы района.

От лица сельчан выступил житель Облавки Мейрам Татаев и выразил благодарность за замечательное здание, оснащённое современными аппаратами.

Также в канун Дня независимости открыли медпункт в селе Аксу Бурлинского района. В состав Аксуского сельского округа входят Аксу и Жанаконыс. Здесь проживает 510 человек. Медицинский пункт в Аксу возведен по типовому проекту, аналогичный построили в селе Облавка.

Медсестра Гульнара Гусманова на работу в село Аксу приехала в этом году. Ей было предоставлено служебное жилье. Новый оснащенный пункт будет для нее хорошим подспорьем в работе с пациентами.

— В прошлом годусдали в эксплуатацию амбулаторию в микрорайоне Аралтал. Этой осенью распахнули двери новые ФАП в Караганды и медпункты в Жанаконысе, Облавке и Аксу. Эта работа будет продолжена. Также сельским медработникам выдали шесть машин марки «Соболь», — рассказала директор районной больницы Алтынай Баймуратова.

К слову, стоимость каждого проекта составила 160 миллионов тенге. Подрядчиком выступило ТОО «Уральскстройинвест».