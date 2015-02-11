Logo Standart_kzГоворят, что время - одно из самых ценных вещей, данных человеку. Особенно это касается сельских жителей, работающих в буквальном смысле от рассвета до заката. Пока горожане утром сладко посапывают в своих постелях, сельчане вынуждены вставать ни свет, ни заря и начинать работать. Конечно, корова ведь сама себя не подоит. А что если подоит? И даже более того, процесс, который раньше занимал час и более, теперь можно совершить за десять минут, при этом неспешно занимаясь своими делами. TCK 1-PS Не верите? Совсем недавно в Казахстане появилась уникальная возможность - автоматизировать ручную дойку коров, сократив время, потраченное на нее, до минимума. Вы наверняка видели такое по телевизору и, возможно, читали об этом в Интернете, но теперь будущее как никогда рядом. Встречайте: доильный аппарат индивидуального доения, вот что поможет вам сэкономить ваше драгоценное время. Он в прямом смысле сделает всю работу за вас. Аппарат довольно прост в использовании: его нужно просто подключить в розетку, нацепить шланги на вымя и через восемь минут корова будет выдоена полностью. Не переживайте за свою буренку, аппарат безопасен и прошел многолетние проверки, что подтверждают международные сертификаты и сертификат Таможенного союза. Молоко выдаивается в специальный бак, который вмещает в себя до 30 литров, за один час можно выдоить небольшое стадо из 5-6 коров. Мощность электродвигателя составляет 0,55 киловатт, 220 вольт. Аппарат довольно мобилен, и проблем с переноской его из одного стойла в другое у вас не возникнет. Официальным дистрибьютором на территории Казахстана является ТОО «Стандарт KZ», фирма, которая уже не первый год работает на рынке и известна своей надежностью. Цена доильного аппарата довольно приемлема. Сельчане, хватит работать руками, доверьтесь автоматике и убедитесь, что будущее рядом! Поберегите свои руки и время. В будущем для вашего удобства будет организована возможность покупки аппарата в кредит и доставка по Казахстану. Он идеально подойдет для крестьянских хозяйств и частных подворий. Участие человека в дойке минимальное, каждая доильная установка хорошо откорректирована и настроена. Также у ТОО «Стандарт KZ» в наличии имеются доильные аппараты, позволяющие одновременно доить двух коров, в вариантах с одним и двумя баками. Имеется возможность поставить доильные аппараты для доения коз, овец, кобылиц. Помимо продажи аппаратов, предприятие занимается их сервисным обслуживанием и гарантийным ремонтом. ТОО «Стандарт KZ» осуществляет комплектацию мини-цехов по производству комбикормов, поставляет кормодробилки, соломоизмельчители, охладители молока закрытого и открытого типа. Компания также производит проектирование и строительство коровников, проводит полную автоматизацию процесса. ТОО "Стандарт KZ" является официальным дистрибьютором турецкой компании Melasty на территории Казахстана. Мы находимся: г. Уральск, здание завода "Нуржанар", телефоны: 8777 075 02 77, 8777 075 02 55.