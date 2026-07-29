Новым заместителем министра иностранных дел Казахстана назначен Арман Исагалиев

В Министерстве иностранных дел Казахстана произошли кадровые перестановки. Распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева на должность заместителя министра назначен Арман Исагалиев, сообщает пресс-служба Акорды.

- Распоряжением Главы государства Исагалиев Арман Кайратович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Арман Исагалиев родился в 1972 году. Он является выпускником факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби (1994), также обучался в Университете Сиди Мухаммед бен Абдалла (Марокко) и Дипломатическом институте при МИД Египта (1996).

Свою профессиональную деятельность Исагалиев начал в 1994 году в качестве преподавателя КазНУ. В дальнейшем работал научным сотрудником Института востоковедения при Академии наук РК.

В структуру МИД Арман Исагалиев пришел в 2000 году, заняв должность первого секретаря посольства Казахстана в Египте. За годы дипломатической карьеры он работал в посольстве в Саудовской Аравии, возглавлял сектор Центра внешней политики Администрации Президента РК, был Генеральным консулом в Дубае (ОАЭ).

С 2017 по 2020 год занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Египте, а с по совместительству - в Алжире и Тунисе. До нынешнего назначения, с сентября 2020 года, Исагалиев являлся чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Катаре.