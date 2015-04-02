Нурсултан НАЗАРБАЕВ сфотографировался с семейной династией заводчан в Уральске

Сегодня, 2 апреля, глава государства посетил АО "Уральский завод "Зенит", где встретился с заводчанами, которые пообещали на выборах проголосовать только за него. Во второй половине дня Нурсултан НАЗАРБАЕВ посетил "Уральский трансформаторный завод", а следом АО "Уральский завод "Зенит". В цеху ему показали строящийся корабль 2 ранга проекта "Барс" для пограничной службы КНБ РК. По словам генерального директора АО "Уральский завод "Зенит" Вячеслава ВАЛИЕВА, корабль длиной почти 42 метра, шириной - 7,8 метра и водоизмещением 250 тонн будет сдан в 2016 году. - В конце апреля мы планируем спустить