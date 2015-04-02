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Социум

Нурсултан НАЗАРБАЕВ сфотографировался с семейной династией заводчан в Уральске

Сегодня, 2 апреля, глава государства посетил АО "Уральский завод "Зенит", где встретился с заводчанами, которые пообещали на выборах проголосовать только за него. Во второй половине дня Нурсултан НАЗАРБАЕВ посетил "Уральский трансформаторный завод", а следом АО "Уральский завод "Зенит". В цеху ему показали строящийся корабль 2 ранга проекта "Барс" для пограничной службы КНБ РК. По словам генерального директора АО "Уральский завод "Зенит" Вячеслава ВАЛИЕВА, корабль длиной почти 42 метра, шириной - 7,8 метра и водоизмещением 250 тонн будет сдан в 2016 году. - В конце апреля мы планируем спустить
Анэль Кайнеденова
Нурсултан НАЗАРБАЕВ сфотографировался с семейной династией заводчан в Уральске
Сегодня, 2 апреля, глава государства посетил АО "Уральский завод "Зенит", где встретился с заводчанами, которые пообещали на выборах проголосовать только за него.
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nazarbaevzenit (1)
Во второй половине дня Нурсултан НАЗАРБАЕВ посетил "Уральский трансформаторный завод", а следом АО "Уральский завод "Зенит". В цеху ему показали строящийся корабль 2 ранга проекта "Барс" для пограничной службы КНБ РК. По словам генерального директора АО "Уральский завод "Зенит" Вячеслава ВАЛИЕВА, корабль длиной почти 42 метра, шириной - 7,8 метра и водоизмещением 250 тонн будет сдан в 2016 году. - В конце апреля мы планируем спустить на воду быстроходный катер проекта FC19, - рассказал Вячеслав ВАЛИЕВ. - Заказчиком также является пограничная служба КНБ. Президент, осмотрев цех и строящийся корабль, встретился с коллективом завода. - Мы - династия заводчан, - рассказала Ольга БЕДОВА. - На этом заводе работали мои родители, я работаю, встретила здесь мужа, сейчас здесь работает наш сын. Общий стаж работы нашей семьи на заводе составляет почти 150 лет. К слову, сама Ольга БЕДОВА работает 44 года. Пришла она сюда простой чертежницей, затем отучилась в Москве и стала технологом. Все заводчане пообещали Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, что 26 апреля на выборах они отдадут свои голоса за него. Между тем, глава государства рассказал, что самое главное сейчас - сохранить стабильность. - Главное, чтобы каждый человек, живущий в Казахстане, чувствовал себя спокойно. Вот моя цель, - отметил президент. По традиции НАЗАРБАЕВ сфотографировался с коллективом завода, отметив, что это "на память, до следующей встречи".
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
Нурсултан Назарбаев завод "Зенит"

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