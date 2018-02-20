Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахского алфавита без апострофов

Об этом сообщается на сайте Ак орды. Окончательный вариант казахского алфавита на латинской графике Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений в утверждённый ранее алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, который был принят в октябре прошлого года. Как стало известно, теперь для обозначения шести специфических звуков казахского языка в новом алфавите использованы диакритические знаки, апострофы и диграфы (кроме Sh и Ch) упразднены. Латинская заглавная буква I обозначает одновременно казахскую мягкую I, а также буквы И, Й. При этом строчная латинская i с точкой обо