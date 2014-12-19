Нуртас Адамбай: Кто дал им право называть себя «таза қазақтар»?

«Радиоточка» перевела и опубликовала материал с сайта serke.org о том, что фильм «Келинка Сабина» не угодила «чистым казахам». В нем приводятся довольно резкие суждения о самой картине и её авторах от приверженцев традиционных взглядов. Статья вызвала дискуссии и даже конфликты в интернет-пространстве. Будет уместным отметить, что за первую прокатную неделю комедию посмотрели 250 тысяч зрителей, кассовые сборы составили около 600 тысяч долларов. Редакция посчитала нужным обратиться за комментариями к Нуртасу Адамбаю – известному КВН-щику и актёру, сценаристу и продюсеру фильма «Келинка Сабина»