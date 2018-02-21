«Нужно работать, с неба ничего не упадет» - Бердыбек Сапарбаев

На своей отчетной встрече с населением аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ заявил, что здоровые безработные люди привыкли просить и ничего не делают для того, чтобы улучшить свою жизнь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчетной встрече акима с населением традиционно люди просили выдать жилье, пустить новые маршруты по городу, а также построить центры для молодежи и ветеранов. - Все, что просили в прошлом году, мы все выполнили. Центр для молодежи, который просили, построили. Теперь просят повысить заработную плату. По вашей рекомендации в СНПС "Актобемунайгаз" повысили за