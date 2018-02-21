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Социум

«Нужно работать, с неба ничего не упадет» - Бердыбек Сапарбаев

На своей отчетной встрече с населением аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ заявил, что здоровые безработные люди привыкли просить и ничего не делают для того, чтобы улучшить свою жизнь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчетной встрече акима с населением традиционно люди просили выдать жилье, пустить новые маршруты по городу, а также построить центры для молодежи и ветеранов. - Все, что просили в прошлом году, мы все выполнили. Центр для молодежи, который просили, построили. Теперь просят повысить заработную плату. По вашей рекомендации в СНПС "Актобемунайгаз" повысили за
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«Нужно работать, с неба ничего не упадет» - Бердыбек Сапарбаев
На своей отчетной встрече с населением аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ заявил, что здоровые безработные люди привыкли просить и ничего не делают для того, чтобы улучшить свою жизнь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На отчетной встрече акима с населением традиционно люди просили выдать жилье, пустить новые маршруты по городу, а также построить центры для молодежи и ветеранов. - Все, что просили в прошлом году, мы все выполнили. Центр для молодежи, который просили, построили. Теперь просят повысить заработную плату. По вашей рекомендации в СНПС "Актобемунайгаз" повысили зарплату на 15%, теперь наша задача - чтобы она выросла везде. Но ведь для того, чтобы жить лучше, надо и самим стараться, - заявил Сапарбаев. - Мы стали ленивыми. В 88% предприятий зарплата выросла, с остальными мы пока работаем. Сейчас мужчины взрослые живут на пенсию своих старых родителей и желают, чтобы они прожили подольше. Аким области отметил, что такая ситуация не только в городе, но и в аулах. - В аул приедешь, там здоровые мужики жалуются на то, что нет работы. Выращивай скот, сей поля и будет тебе работа. Поучитесь у инвалидов, они открывают свое дело, чем-то занимаются, а здоровые люди сидят и только просят: "Дай-дай". От этого ничего с неба не упадет, - завил Бердыбек САПАРБАЕВ. Азамат АКЫЛ
отчет акима

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