О долгостроях и покраске фасадов жилых домов рассказали в отделе строительства города Уральск

Работа по покраске фасадов жилых домов будет продолжена в следующем году, а долгострои находятся на контроле городских властей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай, городской акимат готовит предложения по возобновлению строительства зданий, возведение которых затянулось на несколько лет. – По городу у нас есть два долгостроя, строительство которых затянулось на длительное время, - это здание по улице Пугачева и девятиэтажное здание по улице Молдагалиева. По имеющейся у нас информации, сейчас наследники вступают