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О долгостроях и покраске фасадов жилых домов рассказали в отделе строительства города Уральск
Работа по покраске фасадов жилых домов будет продолжена в следующем году, а долгострои находятся на контроле городских властей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай, городской акимат готовит предложения по возобновлению строительства зданий, возведение которых затянулось на несколько лет. – По городу у нас есть два долгостроя, строительство которых затянулось на длительное время, - это здание по улице Пугачева и девятиэтажное здание по улице Молдагалиева. По имеющейся у нас информации, сейчас наследники вступают
Работа по покраске фасадов жилых домов будет продолжена в следующем году, а долгострои находятся на контроле городских властей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай, городской акимат готовит предложения по возобновлению строительства зданий, возведение которых затянулось на несколько лет.
– По городу у нас есть два долгостроя, строительство которых затянулось на длительное время, - это здание по улице Пугачева и девятиэтажное здание по улице Молдагалиева. По имеющейся у нас информации, сейчас наследники вступают в право наследства, потому что людей, которые начали строительство этих зданий, нет в живых. Документы находятся на стадии оформления, и мы готовим отдельное предложение по возобновлению строительства этих объектов, - рассказал Мирас Мулкай.
Кроме этого, руководитель отдела строительства рассказал о 12-этажных домах по проспекту Евразия, фасады которых планировалось перекрасить в яркие цвета.
– В этом году мы обновили фасады двух домов по адресу: Евразия, 192 и Евразия, 198. В 2020 году мы планируем покрасить еще два соседних дома общей площадью (площадь покраски - прим. автора) 4 тысячи квадратных метра. Подрядчики готовы приступить к работе и при достаточном финансировании, мы закончим эту работу в следующем году, - рассказал Мирас Мулкай.
По словам Мираса Мулкая, сейчас также рассматривается вопрос о строительстве нового микрорайона на месте старого разрушенного Мясокомбината.
– Проект находится на стадии переговоров. Городской акимат готов предоставить земельные участки, однако конкретные решения пока не приняты. Инвесторы интересуются, спрашивают, вносят свои предложения, - добавил руководитель отдела строительства.
Напомним, ко Дню Победы дом №39 по проспекту Евразия украсили изображением казахских девушек батыров - Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой, а весной этого года фасады двух домов по проспекту Евразия были покрашены в яркие цвета.
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