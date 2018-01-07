Иллюстративное фото из архива "МГ" - Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. Насколько я знаю, к базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция и мы всем разошлем, - сообщили в Комитете информации Министерства. Отметим, в конце декабря глава государства Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о СМИ, согласно которым вводится обязательная идентификация пользователя для комментариев на основании соглашения, заключаемого в письменной форме. Возможны два варианта регистрации с использованием идентификации на портале электронного правительства или через смс, с одноразовым паролем. Можно использовать свое имя или псевдоним. При этом, владелец ресурса обязан хранить информацию о пользователе в течение трех месяцев после расторжения.