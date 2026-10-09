О роли СНГ в сохранении мира на территории стран бывшего СССР заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств - участников СНГ, которое проходит в Туркменистане, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства выразил признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за организацию саммита и гостеприимство, высоко оценив итоги председательства страны в Содружестве.

Обращаясь к участникам встречи, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что нынешний год проходит под знаком 35-летия Содружества. Подписание Алма-Атинской декларации в 1991 году стало судьбоносным моментом для государств-участников.

- Создание СНГ позволило избежать тотального конфликта на так называемом постсоветском пространстве. Не будет преувеличением сказать, что консолидирующая миссия СНГ особенно ярко проявилась в период обретения независимости нашими странами. В условиях обострения центробежных процессов мы сохранили исторические связи, выстроили принципиально новый формат межгосударственного взаимодействия, — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что за прошедшие годы организация утвердилась в качестве эффективного механизма для укрепления доверия и получила широкое признание в мире, а главное достояние СНГ - это дружба народов и общее наследие.

В условиях разрушения глобальных связей и роста технологической конкуренции критически важным остается прямой диалог. В связи с этим в ноябре в Алматы под эгидой КИСИ пройдет международная конференция, посвященная юбилею исторического документа. Президент пригласил экспертов, ученых и правоведов из государств СНГ принять в ней активное участие.