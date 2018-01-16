Все пострадавшие в результате лобового столкновения двух автомобилей 14 января доставлены в областной центр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 14 января в страшной аварии на автодороге Атырау - Астрахань погибли пять человек, еще пятеро - пострадали. Как стало известно позже, все они члены одной семьи. По словам медиков, в результате аварии больше всего пострадал 20-летний молодой человек - сын водителя иномарки. У него была открытая черепно-мозговая травма, парень был прооперирован, и в настоящее время находится в отделении нейрохирургии Областной больницы. У 18-летней девушки - дочери водителя автомашины Hyundai Accent, компрессионная травма, без смещении и переломов. Пострадавшая находится также в Областной больнице в отделении травматологии. -Ребенок 2008 года рождения вышел из реанимации, у него закрытая черепно-мозговая травма, его состояние стабильное. Мальчик помещен в детскую областную больницу, - сообщила главный врач городской станции скорой медицинской помощи Гульнафис ТАНБАЕВА. - Состояние самих родителей  - водителя и его супруги, также пришло в норму. У обоих супругов имеются небольшие ушибы. Женщина 1968 года рождения была доставлена в больницу с переломом плеча. Вчера, 15 января, ей сделали операцию, в настоящее время пострадавшая находится в отделении травматологии Областной больницы. Ее супруг 1966 года рождения, получил незначительную травму стопы, он лежит в том же отделении, что и его супруга, в Областной больнице, и уже готовится к выписке. Напомним, что 14 января, в результате жуткой аварии на трассе "Атырау-Астрахань" погибли 5 человек - это водитель и пассажиры автомашины "ВАЗ-21115", еще пятеро с различными травмами были госпитализированы в районную больницу с.Аккистау. Ерлан ОМАРОВ