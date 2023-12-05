О запрете сериала «Слово пацана» в Казахстане высказались в Миннауки и Минпросвете

На брифинге в правительстве главы Минпросвещения и Миннауки ответили, могут ли в стране запретить российский сериал «Слово пацана» из-за пропаганды насилия, передаёт корреспондент NUR.KZ.

— Касательно сериала несколько заявлений было и в самой России сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос, каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов и с Мининформации. Изучается вопрос. При необходимости возможно будут какие-то решения приняты, но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим. Вопрос изучается, — сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Он добавил, что сам сериал не смотрел, поскольку не было времени.

— Мы против всякого рода насилия. Поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость, но касаемо данного вопроса — идёт изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает этот вопрос у себя в стране. Поэтому, естественно, никакого насилия в школе (пропаганды — прим. ред.) или таких произведений не должно быть в нашей стране, — добавил министр просвещения Гани Бейсембаев.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов. Снят на основе книги Роберта Гараева.

Власти Татарстана критиковали сериал за «романтизацию» подростковых группировок и призвали запретить его показ.