Власти Алматы ещё не знают, сколько потратят на новогоднее украшение города

Ёлки, фигуры сказочных персонажей и прочие атрибуты праздника появляться на улицах мегаполиса к середине декабря. Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев на брифинге в РСК сказал, что главную новогоднюю ёлку высотой 20 метров установят на площади Абая. Её торжественно зажгут 20 декабря.

— К Новому году в городе установят более 60 ёлок. Организуем разные тематические мероприятия: новогодний зимний фестиваль, различные мастер-классы, выставки картин молодых художников, программы аниматоров, концерты и конкурс среди мобилографов на лучшие новогодние видеоролики. Впервые планируем организовать новогоднюю ярмарку в районах. Там можно будет купить подарки для родных и близких. А также состоится парад Дедов Морозов, — информировал Кырыкбаев.

Инсталляции, иллюминации и фотозоны установят на улицах Панфилова и Жибек Жолы, площадях Абая и Астана, в парке Первого президента, на площадках перед КазНТОБ, ТЮЗом имени Сац, «Алматы ареной», а также на «точках притяжения в каждом районе».

Сумма, которую власти потратят на оформление, ещё неизвестна, так как конкурс не завершился.

В 2022 году на оформление города к Новому году власти потратили 360 миллионов тенге. На эти деньги оформили площадь имени Абая и установили главную 22-метровую ёлку города.

В феврале этого года власти сообщали, что приобретённые в 2022 году элементы оформления используют в последующие годы. Правда не все — некоторые разбили вандалы, часть украли хулиганы.