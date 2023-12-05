11 декабря начнётся прием заявлений на предоставление арендного жилья без права выкупа для работающей молодёжи. Об этом сообщили в акимате городе.

2 100 квартир в Наурызбайском районе предоставят на три года.

Заявление и документы принимают до 15 декабря через сайт Kezekte.kz. Требования к участкам программы:

граждане РК младше 35 лет, имеющие как минимум среднее образование и работу;

наличие постоянной регистрации в Алматы не менее трёх последних нет;

постоянная регистрация членов семьи (при её наличии) заявителя старше 14 лет в Алматы;

у семьи не должно быть своего жилья, а также арендного с правом или без права выкупа в течение пяти последних пяти лет. Исключение составляет аварийное жильё;

наличие ежемесячного дохода за последние полгода не менее 138 тысяч тенге;

наличие банковского сберегательного счета.

Отбор участников проводится с учётом балльной системы.