11 декабря начнётся прием заявлений на предоставление арендного жилья без права выкупа для работающей молодёжи. Об этом сообщили в акимате городе.
2 100 квартир в Наурызбайском районе предоставят на три года.
Заявление и документы принимают до 15 декабря через сайт Kezekte.kz. Требования к участкам программы:
- граждане РК младше 35 лет, имеющие как минимум среднее образование и работу;
- наличие постоянной регистрации в Алматы не менее трёх последних нет;
- постоянная регистрация членов семьи (при её наличии) заявителя старше 14 лет в Алматы;
- у семьи не должно быть своего жилья, а также арендного с правом или без права выкупа в течение пяти последних пяти лет. Исключение составляет аварийное жильё;
- наличие ежемесячного дохода за последние полгода не менее 138 тысяч тенге;
- наличие банковского сберегательного счета.
Отбор участников проводится с учётом балльной системы.