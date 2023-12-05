В Уральске отмечается резкий подъём заболеваемости корью, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

— В городе зарегистрировали 338 случаев с подозрением на корь. Лабораторно подтвердили — 197. Наиболее часто заболеваемость регистрируют среди детей до 14 лет, на их долю пришлось 163 случая. 94 не получили прививку и заболели. 46 детей не получили прививки из-за отказа родителей, 16 детей не достигли возраста и 32 ребёнка непривитые по медицинским показаниям, — пояснили в ведомстве.

Санврачи отмечают, что повсеместно регистрируют случаи заболевания в детсадах, школах, а также среди учащихся средних и высших учебных заведений. В очагах кори санврачи проводят противоэпидемические мероприятия.

С 6 ноября проводят дополнительную массовую иммунизацию.