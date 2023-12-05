Прокуратура Медеуского района выявила системные нарушения прав недееспособных жителей.

По закону людям, которых суд признал недееспособными, должны в течение 20 рабочих дней назначить опекуна. Они представляют интересы, заботятся о здоровье и имуществе нуждающихся в помощи.

Прокуроры же выявили 423 человека, страдающих психическими расстройствами и другими заболеваниями, которым на протяжении длительного времени не назначали опекунов.

— К примеру, гражданин М. в 2001 году признан судом недееспособным. Законный представитель ему определён лишь в 2022 году, то есть спустя более 20 лет. Аналогично гражданину О. опекуна назначили по истечении 18 лет. Гражданке И. — спустя 10 лет, гражданке А. — 9 лет. Только на момент анализа выявлены 110 лиц, у которых отсутствовали законные представители, — рассказали в надзорном органе.

Такая ситуация, считают в прокуратуре, сложилась из-за несвоевременного направления судами решений на исполнение и отсутствия контроля со стороны самого органа опеки и попечительства.

Прокуроры также выявили, что уполномоченный орган не наложил арест на имущество 47 недееспособных. Это привело к попытке отъёма единственной квартиры душевнобольной женщины.

За допущенные нарушения семь должностных лиц органа опеки и попечительства привлекли к дисциплинарной ответственности.