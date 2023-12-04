По данным «Казгидромета», пятого декабря днём в южной половине ЗКО ожидается метель. Ночью и утром на севере и востоке региона — туман.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -2..-4 градусов, ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау — дождь. Днём будет +1..+3 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.