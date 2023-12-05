За прошедшую неделю в Алматы зарегистрировали 45 170 случаев ОРВИ. Больше половины заболевших — дети. Об этом сообщила заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

Всего в эпидемиологическом сезоне (с первого октября по 29 ноября) зарегистрировали 254 337 случаев ОРВИ.

С начала ноября выявили 61 подтверждённый случай гриппа. Состояние пациентов удовлетворительное.

— Кроме того, в городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС вирус, аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус, — отметила Калыкова.

Эпидемиолог рекомендуют жителям соблюдать общие меры профилактики:

  • укреплять иммунную систему;
  • сократить посещение массовых мероприятий;
  • проветривать помещения с проведением влажной уборки;
  • избегать контакта с больными ОРВИ;
  • в случае заболевания необходимо находиться дома и не заниматься самолечением;
  • не отправлять больных детей в школы, сады и места проведения культурно-массовых мероприятий.

В Казахстане также сложная ситуация с корью. Главный врач страны говорила, что она может стабилизироваться в декабре.