В Западно-Казахстанской области усилены меры защиты объектов систем жизнеобеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. В частности, в Уральске комплекс противопаводковых мероприятий организован на объектах ТОО «Батыс су Арнасы», АО «Жайыктеплоэнерго», а также на насосной станции.

По данным ведомства, водоснабжение Уральска производится из двух видов источников: подземных скважин и реки Урал. На территории коммунального предприятия «Батыс су арнасы», которое обеспечивает водой 340 тысяч жителей города, в настоящее время все функционирует в штатном режиме. Имеется необходимый запас воды и реагентов для ее очистки. В режиме готовности аварийные бригады, 820 сотрудников предприятия, 82 единицы специализированной техники.

– Для исключения подтопления стратегических объектов вдоль реки Жайык проводятся противопаводковые работы по укреплению дамбы. Заблаговременно предприняты меры по обеспечению водой жителей города. Имеется подвижной состав в виде водовозов, которые могут обеспечить подвоз воды, — сообщил главный инженер «Батыс су Арнасы» Аян Таскали.

По данным сайта премьер-министра, к «Жайыктеплоэнерго» относится свыше 248 км городского теплоснабжения. На территории объектов ведется заполнение участков, наиболее подверженных подтоплению, песчано-гравийной смесью. В мероприятиях задействовано 180 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

Всего в Западно-Казахстанской области более 20 тысяч км электрических сетей, в четырех районах – более 20 подстанций, в городе Уральске – 16. Благодаря их расположению на возвышенности, опасности подтопления нет. Принимаются превентивные меры, проводятся работы по обваловке мешкотарами, земляными валами. Обеспечена готовность аварийных бригад, 1400 сотрудников и 140 единиц специальной техники.

Противопаводковые мероприятия также приняты для защиты насосной станции, расположенной на реке Жайык.

– Насосная станция обеспечивает водой «Жайыктеплоэнерго» и питьевой водой горожан – порядка 60 тысяч кубов мы ежесуточно берем. Это стратегический объект, поэтому в целях безопасности проводим обваловку станции, выставляем мешкотары, — отметил руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай.

Напомним, в Западно-Казахстанской области мобилизованы силы для подготовки к предстоящему пику паводков. Всего в регионе в противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 6,3 тысяч человек и 1,5 тысяч единиц техники. Принимаются меры по укреплению жилых массивов.