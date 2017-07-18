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Социум

Облыс аумағындағы республикалық жолдарды жаңғырту мен күтіп ұстауға 15 млрд теңге бағытталды

Қаржының қомақты бөлігі «Орал-Тасқала» күре жолына жұмсалған. Биыл 41 шақырымға асфальт төселеді. Бұған қоса су өткізетін 68 құбыр мен алты аялдама салынады. «Чапаев-Жалпақтал-Қазталов» тас жолының 12 шақырымын күрделі жөндеу көзделсе, бүгінде жоспардың жартысы орындалған. Жол бойындағы бес көпірдің құрылысы аяқтала келді. «Қазталов -Жәнібек» бағытында да жұмыс қызған. Биыл, 9 шақырым жол жөнделеді. Жұмыстың 37 пайызы орындалды дейді, - «Қазавтожол» ҰК АҚ БҚФ бөлім басшысы Ерлан Қажымов. Ал облыстық маңызы бар жолдарға келсек, 126 шақырымды жөндеуге 6,6 млрд теңге қарастырылған. «Бөрлі-Ақсай-Ж
Marat
Облыс аумағындағы республикалық жолдарды жаңғырту мен күтіп ұстауға 15 млрд теңге бағытталды
Қаржының қомақты бөлігі «Орал-Тасқала» күре жолына жұмсалған. Биыл 41 шақырымға асфальт төселеді. Бұған қоса су өткізетін 68 құбыр мен алты аялдама салынады. «Чапаев-Жалпақтал-Қазталов» тас жолының 12 шақырымын күрделі жөндеу көзделсе, бүгінде жоспардың жартысы орындалған. Жол бойындағы бес көпірдің құрылысы аяқтала келді.
remont_dorog3
remont_dorog3
«Қазталов -Жәнібек» бағытында да жұмыс қызған. Биыл, 9 шақырым жол жөнделеді. Жұмыстың 37 пайызы орындалды дейді, - «Қазавтожол» ҰК АҚ БҚФ бөлім басшысы Ерлан Қажымов. Ал облыстық маңызы бар жолдарға келсек, 126 шақырымды жөндеуге 6,6 млрд теңге қарастырылған. «Бөрлі-Ақсай-Жымпиты» және «Бөрлі-Ақсай-Шыңғырлау» тас жолдары жаңғыртылып, «Үлкен Шаған-Переметное» күре жолының екі шақырымы күрделі жөндеуден өтеді. Аталған тармақ, «Орал-Саратов» және «Орал-Атырау» республикалық жолдарын қосуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде шаһардың көлік қатынасындағы жүктеме азаяды. Яғни, жүк көліктері Орал қаласына соқпастан Атырауға немесе Ресейге аса алады дейді, - БҚО Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары Медет Шақаев. Биыл аудандық жолдарға да ерекше мән берілген. Құрылыс жұмыстарымен 12 ауданның 11-і қамтылады. Барлығы 90 шақырым жол жөнделеді деп күтілуде. Облыс орталығындағы қарқын да жаман емес. Қазірдің өзінде 67 көшенің 4-уі жөнделген. Қалғанын жыл соңына дейін аяқтау көзделіп отыр. Бұған дейінгі кемшіліктер де жойылмақ. Атап айтқанда жауын-шашын кезінде жаңбыр суына лық толған кейбір көшелерге су ағарлар орнатылады. Су ағарлар міндетті түрде жобаға енгізіледі. Бұл үшін арнайы арықтар қазылады. Мәселен «Жұлдыз», «Деркөл» шағынаудандарында солай істелген. «Достық» даңғылына келер болсақ, мердігер кейбір жерлерде су ағарларды орнатуды ұмытып кеткен. Ескерту жасалды, кемшілік жойылады. Бұл мәселе әкімдіктің бақылауында дейді, - Орал қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Қайрат Мұхамбетқалиев. Сонымен қатар, ағымдағы жылы қала аумағында 17 ауланы абаттандыру жоспарлануда. Және тағы үш нысан бар. Олар өткен жылы басталған жұмыс жалғасатын көшпелі нысан. Жалпы аумағында 20 ауланы абаттандыру жоспарда биыл. Қазіргі уақытта 5 аула аумағында құрылыс-монтаж жұмыстары басталып кетті. Бірінші қазір демонтаж жұмыстары жүріп жатыр. Және іргетастарын орналастыру жүруде, - дейді Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Мирас МҮЛКӘЙ. Қалада 386 аула бар. Соның 277-і абаттандырылған. Қалғаны қалпына келтіруді қажет етеді. Бұған қаржы қолбайлау дейді мамандар. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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