Облыс аумағындағы республикалық жолдарды жаңғырту мен күтіп ұстауға 15 млрд теңге бағытталды
Қаржының қомақты бөлігі «Орал-Тасқала» күре жолына жұмсалған. Биыл 41 шақырымға асфальт төселеді. Бұған қоса су өткізетін 68 құбыр мен алты аялдама салынады. «Чапаев-Жалпақтал-Қазталов» тас жолының 12 шақырымын күрделі жөндеу көзделсе, бүгінде жоспардың жартысы орындалған. Жол бойындағы бес көпірдің құрылысы аяқтала келді. «Қазталов -Жәнібек» бағытында да жұмыс қызған. Биыл, 9 шақырым жол жөнделеді. Жұмыстың 37 пайызы орындалды дейді, - «Қазавтожол» ҰК АҚ БҚФ бөлім басшысы Ерлан Қажымов. Ал облыстық маңызы бар жолдарға келсек, 126 шақырымды жөндеуге 6,6 млрд теңге қарастырылған. «Бөрлі-Ақсай-Ж