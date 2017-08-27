Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Облыс әкімдігінде жылыту маусымына дайындық пен дала өрттерінің алдын алу жолдары талқыланды 

Аптап ыстық пен аңызақ жел өңірдегі дала өрттерінің өршуіне себепші болды. 46 мың га аумақ отқа оранып, елеулі шығын келді. Мұның өзі тілсіз жаумен күрестегі көп кемшіліктің бетін ашты. Ең алдымен, жауапты мекемелер арасындағы өзара байланыс болмаған. Сондай ақ жалын жайлағанда ерікті өрт сөндіру жасақтары жайбырақаттық танытқан. Әрі тозығы жеткен техника да кеңінен көсілуге мүмкіндік бермепті. - Аудан әкімдіктеріне қарасты ерікті құрылымдардың материалдық-техникалық жарақтануды жақсартуды ұсынамыз. Сондай ақ өрт сөндіру бекеттерін құруға қаржы бөлу керек. Біздің бөлімшелердің техникасы да шам
gorod
Облыс әкімдігінде жылыту маусымына дайындық пен дала өрттерінің алдын алу жолдары талқыланды 
Аптап ыстық пен аңызақ жел өңірдегі дала өрттерінің өршуіне себепші болды. 46 мың га аумақ отқа оранып, елеулі шығын келді. Мұның өзі тілсіз жаумен күрестегі көп кемшіліктің бетін ашты. Ең алдымен, жауапты мекемелер арасындағы өзара байланыс болмаған. Сондай ақ жалын жайлағанда ерікті өрт сөндіру жасақтары жайбырақаттық танытқан. Әрі тозығы жеткен техника да кеңінен көсілуге мүмкіндік бермепті.
- Аудан әкімдіктеріне қарасты ерікті құрылымдардың материалдық-техникалық жарақтануды жақсартуды ұсынамыз. Сондай ақ өрт сөндіру бекеттерін құруға қаржы бөлу керек. Біздің бөлімшелердің техникасы да шамалы. Жедел шақыртуға шығып келгеннен кейін жөндеуге тұруы жиі. Техниканы жаңғырту керек дейді, - облыстық Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Ақылбек Ахметжанов. Әсіресе өрт Ақжайық, Бөкейордасы, Қаратөбе, Қазталов аудандары тұрғындарын әлекке салды. Соңғысында бүтін бір ауылдың қойы жанып кеткен болатын. Қазір шығынды өтеу қолға алынды. Әлі күнге ыстық басылған жоқ, шөп құрғақ. Сондықтан ауыл-аймақтағы жағдай жіті назарда. Осы ретте өрттің алдын алу жұмыстарын күшейту маңызды. - Әкімдермен бірлескен жұмысты күшейту керек. Сіз міне өзара әрекет жоқ дейсіз. Бастама Төтенше жағдай қызметі тарапынан болуы тиіс. Егерде бір ауданда өрт шықса, іргелес аудан ескертілуі қажет. Сондықтан бұл істе кемшілік бар. Мәселеге назар салып, әрекет етпегендерді жауапкершілікке тарту керек. Аптап ыстық жалғасуда, сондықтан барша әкімдер жағдайды жіті бақылаңдар, деп тапсырды облыс әкімі Алтай Көлгінов. Өңірде жылыту мауысымына дайындық жоспарға сай іске асуда. Қазіргі таңда 545 білім, 393 денсаулық сақтау және 373 мәдениет саласының нысаны қысты қарсы алуға әзір тұр. Бұл жұмыс қыркүйек, қазан айларына дейін толық аяқталуы тиіс. Тұрғын үй шаруашылығының 57 пайызында тиісті жұмыстар жүргізілген. Бұған қоса «Жайықжылуқуат» Ақ үш қазандық пен 8 шақырым жылу желісін жаңғыртты. Осы орайда коммуналдық мекемеге берешекті өтеу өзекті мәселеге айналып отыр. Қазіргі таңда тұтынушылардың борышы 430 млн теңгені құрайды. - 398 тұтынушының мүлкіне тиым салынды. Шетелге шығуға бөгеу қойдық. Мәселен 878 мың теңге борышы бар тұрғын бар. Ондай азаматтардың мүлкін тәркілеу сияқты қатаң шараларды қолға алмақпыз деді, - «Жайықжылуқуат» АҚ директоры Мұрат Бәйменов. - Жайықжылуқуаттың борышты өтеудегі жұмысы нашар. Неге коммуналдық ақыны уақытылы төлеп отырған адам, борышкердің кесірінен жапа шегуі тиіс. Сондықтан берешегі бар азаматтармен жұмыс тәсілін өзгерту керек. Жаңа технологияларды пайдаланыңыздар деді, - облыс әкімі Алтай Көлгінов.  Сондай өңір басшысы борыш өндіру ісіне жергілікті полиция өкілдері мен сот орындаушыларды кеңінен тартуды тапсырды. Сондай ақ ол, саладағы келелі мәселелердің шешімін кешіктірмей, жылытуға дайындықты әрдайым назарда ұстауды тапсырды. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

Читайте также

Новости партнёров