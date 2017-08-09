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Социум

Облыс жастарының коалициясы құрылмақ

Еліміздің белсенді жастары «Болашаққа бағдар: жастардың жетістікке жету жолы» тақырыбында өткен аймақтық форумда бас қосты. Шара барысында елбасы мақаласында айтылған ойлар жан-жақты талқыланып, қолға алынған жобалардың жүзеге асырылуы сөз етілді. Жаһандық өзгерістерге сай болу үшін, алдымен, ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай алуымыз шарт. Елбасы мақаласында айтылған әр ойдың негізгі түйіні осыған саяды. Қазақстанның 100 киелі нысаны мен 500 микросокралды орынын анықтау да тарихымызды түгендеуге бағытталған алғашқы қадамдардың бірі. Бұл тізімге біздің өңірден Хан ордасы мен Жайық қалашығы енгіз
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Облыс жастарының коалициясы құрылмақ
Еліміздің белсенді жастары «Болашаққа бағдар: жастардың жетістікке жету жолы» тақырыбында өткен аймақтық форумда бас қосты. Шара барысында елбасы мақаласында айтылған ойлар жан-жақты талқыланып, қолға алынған жобалардың жүзеге асырылуы сөз етілді.
Жаһандық өзгерістерге сай болу үшін, алдымен, ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай алуымыз шарт. Елбасы мақаласында айтылған әр ойдың негізгі түйіні осыған саяды. Қазақстанның 100 киелі нысаны мен 500 микросокралды орынын анықтау да тарихымызды түгендеуге бағытталған алғашқы қадамдардың бірі. Бұл тізімге біздің өңірден Хан ордасы мен Жайық қалашығы енгізілгенін тілге тиек еткен облыс әкімі Алтай Көлгінов жастарды өлке тарихын зерделеуде барынша белсенді болуға шақырды. Ашық аспан астында өткен басқосуда латын әліпбиіне көшудің артықшылықтары да әңгімеленді. Жастар, бұл жүйені «қос қолдап» қолдайды. Латын әліпбиіне көшу - өркениеті озық елдердің қатарына енудің төте жолы дейді олар. Оның үстіне жас буынға  әлемдік деңгейде білім алу үшін ақпарат қолжетімді бола түседі. Осы орайда «Қазақстан-2050» жалпыұлттық қозғалысының төрағасы Мұхтар Манкеев ерікті жастардың көмегімен өткен дәуірде жазылған 1500 кітаптың табылғанын жеткізді. Латын қарпінде басылған бұл құнды жәдігерлер қазір көрме ретінде ел назарына ұсынылуда. Жиында сонымен қатар, белгілі бар салада жетістікке жеткен жерлестіріміз өз өмір дәптеріндегі қызықты оқиғалармен бөлісті. Олардың арасында, талабы таудай жас әнші Марина Бекәлиева, өнерімен дүйім елді тәнті еткен Димаш Құдайбергеновтың продюсері әрі досы Алпамыс Шаримов, Қазақстан студенттері альянсының көшбасшысы Ілияс Түстікбаев болды. Бүгінде облыс тұрғындарының 30 пайызын жастар құрайды. Оларды алаңдататын мәселелер де жоқ емес. Облыс басшылығымен еркін сұқбат құрған олар көкейде жүрген сауалдарына жауап алды. Елбасы мақаласында көрсетілген алты бағыттың барлығы да жас буынға тікелей қатысты. Сондықтан да болар, Президент жастарға бұл жолы да ерекше үміт артады. Жиында айтылған әр ойды, әр ұсынысты таразылай келе, қолға алынған жобаларды енді «лайықты» жүзеге асыру үшін облыс жастарының коалициясын құру туралы бастама көтерілді. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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