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Социум

Облыстық ауруханада тәулігіне 60 ота жасалады

«Өмір үшін!» Бұл саналы ғұмырын адам өмірін өлімнен аман сақтап қалуға арнаған абзал жандардың ұраны. Құрылғанына 150 жыл толып отырған облыстық клиникалық ауруханада дәл осындай жанкешті жандар жұмыс істейді. Облыстық қазақ драма театрында өңірдегі бас медициналық ұйымның бір жарым ғасырлық мерейтойына арналған салтанатты шара өтті. Байырғы мекеменің тарихы тереңде. 1867 жылы алғаш 6 кереуеттік әскери амбулатория болып ашылған ғимаратта бар-жоғы 1 дәрігер, 2 фельдшер жұмыс істеген. Кейін совет өкіметі құрылған кезде толыққанды медициналық мекеме болып қайта құрылыпты. Сұрапыл соғыс жылдары мұ
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Облыстық ауруханада тәулігіне 60 ота жасалады
«Өмір үшін!» Бұл саналы ғұмырын адам өмірін өлімнен аман сақтап қалуға арнаған абзал жандардың ұраны. Құрылғанына 150 жыл толып отырған облыстық клиникалық ауруханада дәл осындай жанкешті жандар жұмыс істейді.
Облыстық қазақ драма театрында өңірдегі бас медициналық ұйымның бір жарым ғасырлық мерейтойына арналған салтанатты шара өтті. Байырғы мекеменің тарихы тереңде. 1867 жылы алғаш 6 кереуеттік әскери амбулатория болып ашылған ғимаратта бар-жоғы 1 дәрігер, 2 фельдшер жұмыс істеген. Кейін совет өкіметі құрылған кезде толыққанды медициналық мекеме болып қайта құрылыпты. Сұрапыл соғыс жылдары мұндағы дәрігерлер тәулік бойы жұмыс істеген. Ал кешегі тоқыраулы тоқсаныншы жылдары жеті айлап жалақы алмаған мамандар қайткенмен де өз қызметтеріне адал болып қалды. Тар жол, тайғақ кешуден өткен ұжымның бүгінін бұрынғымен салыстыруға келмейді. «Аурухананың қазіргі жағдайымен бұрынғы күйін салыстырсақ, жер мен көктей. Бұрын қазіргідей жүрекке немесе ұршықтың жиілігін ауыстыру секілді оталар жасалмайтын» дейді еңбек ардагерлері. Бүгінде облыстық клиникалық ауруханада 800 адам еңбек етеді. Солардың 150-і дәрігер. Өңірдегі ең көне әрі ең жаңа медициналық мекеме талай биікті бағындырып, толайым табыстарға жетті. - Республикадағы ең ірі, жетекші ауруханалардың бірі болып есептеледі. Біздер жоғары мамандандырылған медициналық қызмет көрсетеміз. Күрделі оталар жасалып жатыр. Тәулігіне 60-қа жақын ота жасалады. Біз денсаулық сақтау саласына қатысты Ұлт жоспары және Президент Жолдауында белгіленген міндеттер бойынша қызмет етеміз, - деді облыстық клиникалық аурухана директоры Ерлан ТОҚСАНОВ. Әдетте алдынан талай ауру өтетін дәрігерлерді «олардың өлімге еті үйренген» деп жатады. Ақжелеңділер мұның жаңсақ пікір екенін айтады. «Өлімді айтасыз, күнделікті жасаған отаңның өзіне уайымдап боласың» дейді алтын қолды мамандар. - Қарапайым соқыршекке ота жасағанның өзңнде науқасты ойлап тұрасың. Отадан қалай шықты, қазіргі жағдайы қалай, дене қызуы бар ма екен деп уайымдап боласың. Сондықтан «еті үйренген» деген қате пікір, - дейді салтанатты шарада облыс әкімінің Алғыс хатымен марапатталған хирург-дәрігер Ербол ЕСЕЕВ. Бұл күні алғыс арқалаған майталман мамандарға құрмет көрсетілді. Адам баласы өзін өлімнің аузынан аман алып қалған дәрігерін ешқашан ұмытпайды. Тіпті, араласып-құраласып, дос боп кететіндері бар. Ал дәрігердің жадында ондай оқиғалар ең адымен, ең қиын әрі күрделі ота ретінде есте қалады. Тәуліктеп ұйқы көрмей, күні-түні қызмет ететін абзал жандар өз қызметіне денсаулығын да береді. Салтанатты шарада ел білетін ардагерлер де ардақталды. Облыстық аурухана – медициналық мамандардың талай буынын тәрбиелеген ұстахана деуге де негіз бар. Бүгінде бұл көшбасшы мекемеден түлеп ұшқан қызметкерлер елдің, өңірдің түкпір-түкпірінде еңбек етеді. Науқасты сөзімен де, ісімен де емдеп, жанына үміт сыйлайтын олар әрдайым антына берік. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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