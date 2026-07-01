Обманула 1300 человек: казахстанку, разыскиваемую 5 лет, доставили из Турции

В Казахстан из Турции экстрадировали 46-летнюю женщину, находившуюся в международном розыске по подозрению в серии крупных финансовых преступлений. Подозреваемую задержали в турецкой Анталье, сообщили в МВД.

По версии следствия, фигурантка была участницей организованной преступной группы, которая действовала в период с 2018 по 2020 год. Используя схемы обмана и злоупотребления доверием, участники группы завладели средствами более 1300 граждан. Общая сумма ущерба по делу превышает 6 млрд тенге.

С 2021 года женщина скрывалась от правоохранительных органов за пределами страны. В результате оперативно-розыскных мероприятий ее местонахождение было установлено.

Процесс экстрадиции, состоявшийся 26 июня, прошел при поддержке представительства МВД РК в Турецкой Республике и сотрудников Генерального консульства Казахстана. В настоящее время подозреваемая передана правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.