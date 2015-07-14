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Обнаружено тело акима района ВКО

Умер аким Курчумского района Восточно-Казахстанской области Алтайбек Сеитов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта kurchum.vko.gov.kz Сообщается, что тело акима обнаружено 14 июля, примерно в обеденное время, в его собственном доме с признаками насильственной смерти. В аппарате акима района происшествие пока не комментируют. В то же время informburo.kz сообщает, что сотрудники районного акимата рассказали, что последний раз главу района видели вчера, на заседании районных маслихата и акимата. Сегодня с утра он не пришёл на работу и не отвечал на звонки. Заволновавшись, коллеги нач
Marat
Обнаружено тело акима района ВКО
Умер аким Курчумского района Восточно-Казахстанской области Алтайбек Сеитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с сайта kurchum.vko.gov.kz
Фото с сайта kurchum.vko.gov.kz
 Фото с сайта kurchum.vko.gov.kz Сообщается, что тело акима обнаружено 14 июля, примерно в обеденное время, в его собственном доме с признаками насильственной смерти. В аппарате акима района происшествие пока не комментируют. В то же время informburo.kz сообщает, что сотрудники районного акимата рассказали, что последний раз главу района видели вчера, на заседании районных маслихата и акимата. Сегодня с утра он не пришёл на работу и не отвечал на звонки. Заволновавшись, коллеги начали поиски и обнаружили тело Сеитова в его доме, где все двери были закрыты изнутри. Алтайбек Сеитов родился 18 сентября 1951 года в селе Майемер Большенарымского района Восточно-Казахстанской области. В 1974 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. В 2002 году заочно окончил Карагандинский государственный технический университет, получил специальность экономист-юрист. С июля 2007 года стал исполняющим обязанности акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

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