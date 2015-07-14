Обнаружено тело акима района ВКО

Умер аким Курчумского района Восточно-Казахстанской области Алтайбек Сеитов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта kurchum.vko.gov.kz Сообщается, что тело акима обнаружено 14 июля, примерно в обеденное время, в его собственном доме с признаками насильственной смерти. В аппарате акима района происшествие пока не комментируют. В то же время informburo.kz сообщает, что сотрудники районного акимата рассказали, что последний раз главу района видели вчера, на заседании районных маслихата и акимата. Сегодня с утра он не пришёл на работу и не отвечал на звонки. Заволновавшись, коллеги нач